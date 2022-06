Komandan 'Unit Pembunuh' Mossad Kemungkinan Tewas dalam Serangan Erbil

IslamTimes - Beberapa sumber berita Inggris dan Arab melaporkan bahwa komandan unit pembunuhan Mossad Zionis 'Israel' tewas dalam serangan pesawat nir awak terhadap beberapa kendaraan di jalan raya di Erbil, di Irak utara pada Rabu (8/6) malam.

Media lokal mengatakan bahwa dalam serangan pesawat nir awak tadi malam, tiga kendaraan menjadi sasaran dan menghantam sebuah jalan raya di Erbil, wilayah Kurdistan Irak.Beberapa jam setelah serangan itu ditargetkan, beberapa sumber Inggris dan Arab melaporkan bahwa tim Mossad berada di dalam kendaraan dan menjadi target utama operasi drone.Menurut akun Twitter IntelSky, yang mengkhususkan diri dalam menganalisis risiko internasional, pelacakan penerbangan global dan berita krisis mengatakan bahwa seorang perwira senior Mossad tewas dalam serangan itu.Menurut IntelSky, Ilak Ron [Asa Flots], komandan 'Unit Pembunuh' Mossad dibunuh dalam serangan drone Kamikaze.Belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan pesawat nir awak itu, dan para pejabat Zionis 'Israel' juga belum mengomentari masalah ini.Pasukan dan pangkalan AS di Irak sering mendapat serangan roket dan pesawat nir awak.Sentimen anti-AS telah meningkat secara signifikan di Irak sejak pembunuhan komandan anti-teror Iran Letnan Jenderal Qassem Soleimani, dan rekan-rekannya dalam serangan pesawat tak berawak AS di Baghdad pada awal 2020.Jenderal Soleimani, komandan Pasukan Quds dari Pengawal Revolusi Islam Iran [IRG], dan Abu Mahdi al-Muhandis, komandan kedua PMU, menjadi martir bersama dengan rekan-rekan mereka dalam serangan pesawat tak berawak AS yang disahkan pada saat itu- Presiden AS Donald Trump di dekat Bandara Internasional Baghdad pada 3 Januari 2020.Dua hari setelah pembunuhan keji itu, anggota parlemen Irak dengan suara bulat menyetujui RUU yang mengharuskan pemerintah untuk mengakhiri kehadiran semua pasukan militer asing pimpinan AS di negara Arab.Kurang dari seminggu setelah pembunuhan itu, IRG meluncurkan tembakan rudal balistik ke pangkalan udara Ain al-Assad di Irak barat, dalam operasi militer dengan nama sandi Operasi Martir Soleimani.Iran, yang bersumpah 'balas dendam keras' atas pembunuhan komandannya yang terkenal, mengatakan serangan rudal itu hanya "tamparan pertama" dan itu tidak akan berhenti sampai militer AS meninggalkan wilayah itu dalam kehinaan.Koalisi pimpinan AS telah mengakhiri misi tempurnya di Iran, tetapi ribuan tentara tetap berada di negara itu dalam peran yang disebut sebagai penasehat dan pelatihan.Pada pertengahan Maret, IRG meluncurkan rudal balistik menuju sebuah daerah di Erbil, yang menampung pangkalan rahasia agen mata-mata rezim Zionis Mossad. Laporan, mengutip sumber intelijen wilayah Kurdistan, mengatakan sebanyak 12 rudal balistik digunakan dalam serangan itu.Juga pada bulan Mei, IRG menargetkan dan menghancurkan posisi kelompok teroris yang beroperasi di dekat Erbil.[IT/r]