Menteri Energi AS: Biden Akan Bertemu dengan Putra Mahkota Saudi

IslamTimes - Menteri Energi AS Jennifer Granholm mengatakan Presiden Joe Biden akan bertemu dengan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman (MBS) selama perjalanan kontroversialnya yang akan datang ke kerajaan.

Dalam sebuah wawancara dengan CNN pada hari Minggu (19/6), Granholm ditanya apakah Biden akan bertemu MBS, Granholm mengatakan bahwa dia yakin dia akan melakukannya."Saya pikir dia akan bertemu dengan putra mahkota Saudi," kata Granholm.Menteri energi AS mengatakan bahwa itu adalah pemahamannya bahwa kedua pemimpin akan mengadakan pertemuan.“Tapi ada serangkaian pertemuan seputar energi secara keseluruhan. Saudi sangat tertarik, misalnya, dalam mengembangkan keahlian seputar hidrogen, produksi hidrogen bersih. Jadi saya pikir ada serangkaian topik yang berkaitan dengan energi di atas meja,” tambah Granholm.Ini terjadi setelah Biden pekan lalu mengatakan dia tidak akan pergi ke Arab Saudi untuk bertemu dengan putra mahkota, yang dituduh oleh intelijen Amerika memerintahkan pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi.Sebuah tim operasi Saudi membunuh Khashoggi, seorang jurnalis Washington Post, di konsulat Saudi di Istanbul, Turki pada 2 Oktober 2018. Hubungan AS dengan Arab Saudi telah tegang sejak pembunuhan Khashoggi.“Saya tidak akan bertemu dengan Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Saya akan menghadiri pertemuan internasional, dan dia akan menjadi bagian dari itu," kata Biden.Tetapi pada hari Selasa, Gedung Putih mengumumkan perjalanan presiden ke Arab Saudi akan mencakup pertemuan dengan putra mahkota.Biden juga sebelumnya mengatakan bahwa setiap perjalanan potensial ke Saudi tidak akan berhubungan dengan energi.“Komitmen dari Saudi tidak berhubungan dengan apa pun yang berkaitan dengan energi,” katanya.“Kebetulan itu adalah pertemuan yang lebih besar yang berlangsung di Arab Saudi. Itulah alasan saya pergi," katanya. “Dan itu ada hubungannya dengan keamanan nasional untuk mereka, untuk Israel. … Ini ada hubungannya dengan masalah yang jauh lebih besar daripada berkaitan dengan bagian energi.”Namun, Granholm dan pemerintahan Biden telah bergegas untuk mengatasi meroketnya harga gas di seluruh negeri.Pemerintahan Biden sedang mencoba mencari cara untuk menurunkan harga bensin AS. Kelompok negara penghasil minyak yang disebut OPEC+, dipimpin oleh Arab Saudi, baru-baru ini sepakat untuk meningkatkan produksi minyak untuk membantu menurunkan harga.Harga satu galon naik dua kali lipat sejak Biden menjabat pada Januari tahun lalu, tetapi galon yang sama berharga $4,983 pada hari Minggu, turun sedikit dari rekor sebelumnya di atas $5 per galon, menurut data dari Asosiasi Otomotif Amerika nirlaba (AAA). Asosiasi itu mengatakan rata-rata galon gas berharga hanya $2,39 selama minggu pertama kepresidenan Biden.Harga bensin merupakan masalah bagi Biden dan rekan-rekan Demokratnya menjelang pemilihan kongres paruh waktu November.Sejak awal operasi militer Rusia di Ukraina dan lonjakan harga minyak berikutnya, presiden AS telah melakukan upaya besar untuk mengendalikan harga bahan bakar serta mengisolasi Rusia.Banyak analis percaya bahwa langkah Biden saat ini untuk melakukan perjalanan ke Arab Saudi sejalan dengan upaya tersebut.[IT/r]