IslamTimes - Rusia menjadi pemasok minyak utama China pada Mei, dengan ekspor melonjak 55% dari tahun lalu, Reuters melaporkan pada hari Senin (20/6), mengutip data dari Administrasi Umum Kepabeanan China.

Menurut laporan itu, impor minyak Rusia ke China bulan lalu berjumlah hampir 8,42 juta ton, atau 1,98 juta barel per hari, termasuk volume yang dipompa melalui pipa East Siberia Pacific Ocean [ESPO] dan pengiriman dari pelabuhan Eropa dan Timur Jauh Rusia. Peningkatan 25% dari April memungkinkan Rusia untuk menggantikan Arab Saudi untuk menjadi pemasok minyak terbesar China.China memangkas impor minyak Saudi menjadi 7,82 juta ton, atau 1,84 juta barel per hari, turun dari 2,17 juta barel per hari pada April. Pasokan Brasil turun 19% menjadi 2,2 juta ton. Meskipun ada penurunan permintaan terkait Covid-19, impor minyak China secara keseluruhan naik hampir 12% pada Mei tahun-ke-tahun menjadi 10,8 juta barel per hari.Lonjakan pembelian minyak Rusia oleh China terjadi setelah Moskow memperkenalkan diskon besar-besaran untuk minyak mentahnya awal tahun ini ketika pembeli tradisional Rusia mulai menolak ekspor karena sanksi terkait Ukraina.Sejak akhir Februari, AS, UE, dan sekutunya telah memberlakukan tindakan pembatasan pada pasokan energi Rusia. Pada awal Juni, UE menyetujui paket sanksi yang melarang pembelian minyak dari Rusia dan melarang “asuransi dan reasuransi transportasi laut untuk barang-barang tersebut [minyak dan produk minyak] ke negara ketiga.”Namun, diskon yang ditawarkan oleh Moskow menarik China dan India, yang meningkatkan pembelian selama dua bulan terakhir. Menurut RBC, pada bulan Maret diskon rata-rata pada minyak mentah Ural andalan Rusia adalah sekitar 20%, pada bulan April - 33%, meskipun pada pertengahan Mei biaya bulanan rata-rata untuk bahan bakar naik hampir 20%.[IT/r]