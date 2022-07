Pentagon Menggunakan Program Rahasia untuk Melancarkan Perang Proxy

IslamTimes - Intercept mengekspos dokumen pribadi dan eksklusif tentang program rahasia pentagon untuk mengobarkan perang proksi, menyebutkan bahwa pasukan Operasi Khusus AS terlibat dalam program perang proksi profil rendah dalam skala yang jauh lebih besar daripada yang diketahui sebelumnya.

“Sementara The Intercept dan media lainnya sebelumnya telah melaporkan penggunaan otoritas rahasia 127e oleh Pentagon di beberapa negara Afrika, sebuah dokumen baru yang diperoleh melalui Freedom of Information Act menawarkan konfirmasi resmi pertama bahwa setidaknya 14 127e program juga aktif di Timur Tengah yang lebih besar dan kawasan Asia-Pasifik baru-baru ini pada tahun 2020. Secara total, antara 2017 dan 2020, pasukan komando AS melakukan setidaknya 23 program 127e terpisah di seluruh dunia.”Secara terpisah, Joseph Votel, pensiunan jenderal Angkatan Darat bintang empat yang mengepalai Komando Operasi Khusus dan Komando Pusat, yang mengawasi upaya militer AS di Timur Tengah, mengkonfirmasi adanya upaya “kontraterorisme” 127e yang sebelumnya tidak terungkap di Mesir, Lebanon, Suriah, dan Yaman.”Dokumen dan wawancara memberikan gambaran paling rinci tentang otoritas pendanaan yang tidak jelas yang memungkinkan pasukan komando Amerika untuk melakukan operasi “kontraterorisme” “oleh, dengan, dan melalui” pasukan mitra asing dan tidak teratur di seluruh dunia, menurut Intercept.“Pengkritik 127e memperingatkan bahwa selain risiko eskalasi militer yang tidak terduga dan potensi biaya untuk terlibat dalam selusin konflik di seluruh dunia, beberapa operasi mungkin merupakan penggunaan kekuatan yang melanggar hukum”[IT/r]