Kemarahan Saat Keluarga Tahanan AS di Timur Tengah Menolak Undangan Blinken

IslamTimes - Anggota keluarga dari beberapa warga negara AS yang ditahan di Arab Saudi dan Mesir tidak diundang untuk menghadiri panggilan telepon baru-baru ini dengan Menteri Luar Negeri Antony Blinken, dalam sebuah langkah yang disebut "menjengkelkan dan diskriminatif" oleh seorang kritikus.

Keputusan nyata untuk mengecualikan keluarga dari panggilan 22 Juni antara Blinken dan kerabat warga negara AS yang disandera atau ditahan secara salah di Rusia, Venezuela, Rwanda, dan negara-negara lain, dibuat hanya beberapa minggu sebelum perjalanan kontroversial Joe Biden ke Timur Tengah dan pemulihan hubungan yang diharapkan antara presiden AS dan penguasa de facto Arab Saudi, Mohammed bin Salman, putra mahkota.Biden akan mengunjungi Palestina dan Arab Saudi yang diduduki akhir bulan ini sebagai bagian dari pertemuan puncak di mana produksi minyak kemungkinan akan menjadi agenda utama, serta fokus pada peningkatan hubungan antara Arab Saudi dan entitas Zionis "Israel".Perjalanan itu menandai perubahan besar dalam pendekatan Biden ke Saudi. Selama kampanye kepresidenannya pada tahun 2020, Biden bersumpah untuk menjadikan Arab Saudi sebagai “paria” untuk menghukum kerajaan dan putra mahkota mudanya karena memerintahkan pembunuhan dan pemotongan anggota kolumnis Washington Post Jamal Khashoggi pada 2018.Keputusan Biden untuk mengabaikan janji itu telah dipenuhi oleh rasa pengkhianatan dan kemarahan oleh Saudi dan pembangkang lainnya serta aktivis hak asasi manusia yang mengatakan Biden tidak mungkin membuat keuntungan praktis dari mitra yang tidak dapat diandalkan.Frustrasi di antara beberapa pembangkang dan aktivis meningkat setelah Blinken mengadakan panggilan dengan keluarga sandera dan warga negara AS lainnya yang ditahan secara salah di berbagai negara – tetapi tidak di Saudi dan Mesir.Carine Kanimba, putri Amerika dari Paul Rusesabagina, pembangkang Rwanda yang dipenjara, dipanggil bersama keluarga lainnya.“Blinken menegaskan kembali komitmen pemerintah AS untuk membawa pulang orang yang kita cintai,” kata Kanimba. “Beberapa orang harus mengajukan pertanyaan. Kita semua berada dalam situasi yang sama.”Sementara Kanimba tidak memiliki akses ke daftar undangan lengkap - dan satu tidak dirilis oleh departemen luar negeri - dia mengatakan dia yakin panggilan itu dimaksudkan untuk keluarga dari individu yang secara resmi telah ditetapkan sebagai sandera atau ditahan secara salah di bawah Pemulihan Sandera Robert Levinson dan Sandera-Taking Accountability Act, yang dimaksudkan untuk memberi pemerintah AS lebih banyak alat untuk mendukung keluarga sandera.Panggilan itu tidak termasuk keluarga Salah Soltan, seorang akademisi dan penduduk tetap AS yang legal dan akademis dan ayah dari pembela hak asasi manusia Mohamed Soltan, yang berada di penjara di Mesir, atau Hosam Khalaf, yang telah ditahan tanpa pengadilan sejak 2017.Itu juga tidak termasuk keluarga Walid Fitaihi Amerika, seorang dokter yang berada di bawah larangan bepergian di Arab Saudi, atau keluarga Salah al-Haidar dan ibunya Aziza al-Yousef, seorang aktivis hak-hak wanita terkemuka dan warga negara AS yang semuanya dilarang meninggalkan Saudi. Keluarga Badr Ibrahim, jurnalis AS-Saudi, juga tidak diundang.Beberapa anggota keluarga mengatakan mereka marah tentang apa yang mereka yakini sebagai keputusan politik untuk mengalihkan fokus dari penderitaan keluarga mereka sendiri karena perjalanan Biden yang akan datang.“Pemetikan ceri yang disengaja dan munafik di mana kasus ‘penahanan yang salah’ untuk diangkat atau dihadapi sangat menyebalkan dan diskriminatif,” kata seorang individu yang berbicara dengan syarat anonim. “Kesediaan AS untuk mengeluarkan modal politiknya dalam menyelesaikan kasus penahanan yang salah tidak konsisten dan didasarkan pada beberapa kriteria sewenang-wenang: apakah anggota keluarga Anda yang ditahan secara salah ditahan di negara yang merupakan musuh atau sekutu? Apakah ini kasus gambar-sempurna yang sudah matang untuk resolusi?”Orang lain mengatakan mereka merasa nasib keluarga mereka tidak lagi menjadi prioritas bagi Gedung Putih Biden.Departemen luar negeri menolak untuk menanggapi kritik tersebut. Seorang pejabat mengatakan departemen meninjau kasus-kasus di bawah Undang-Undang Levinson untuk menentukan apakah individu telah ditahan secara "salah".“Peninjauan tersebut menilai fakta kasus berdasarkan kriteria yang disebutkan, tanpa memperhatikan faktor politik seperti hubungan AS dengan negara penahanan,” kata pejabat departemen luar negeri. “Kami juga terus mengadvokasi pencabutan segera pembatasan perjalanan paksa bagi warga negara AS. Kami mengambil tanggung jawab kami untuk membantu semua warga negara AS dengan serius, dan kami mendesak untuk perlakuan yang adil dan transparan dalam semua kasus.”Pernyataan itu, yang dikirim melalui email, menunjukkan bahwa departemen luar negeri membedakan antara individu yang dianggap sebagai sandera dan dipenjara secara salah, dan mereka – seperti banyak warga negara AS di Arab Saudi – yang mungkin tidak meninggalkan Arab Saudi tetapi telah dibebaskan dari penjara.[IT/r]