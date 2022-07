'Menutupi Israel': Penyelidikan AS atas Pembunuhan Abu Akleh Menuai Kecaman Luas

IslamTimes - Penyelidikan AS atas pembunuhan jurnalis Palestina Shirin Abu Akleh yang berusaha memberikan tuduhan bersih kepada pasukan Zionis Israel atas pembunuhan itu, tidak seperti penyelidikan independen lainnya, telah menuai kecaman luas dari para pembela hak asasi manusia, termasuk kelompok hak asasi manusia terkemuka Zionis Israel B'Tselem, sebagai serta pejabat Palestina.

Abu Akleh, seorang reporter veteran untuk jaringan Al Jazira yang berbasis di Qatar, dibunuh dengan darah dingin oleh pasukan Zionis Israel pada Mei saat meliput serangan mereka di kamp pengungsi Jenin di Tepi Barat yang diduduki.Kematiannya yang tragis mengirimkan gelombang kejut ke seluruh wilayah, menarik kecaman luas dan kemarahan terhadap rezim pendudukan.Departemen Luar Negeri AS pada hari Senin (4/7) mengatakan Koordinator Keamanan AS (USSC) telah menyimpulkan bahwa Abu Akleh kemungkinan tewas oleh tembakan "tidak disengaja" dari posisi Zionis Israel, tetapi mengatakan penyelidik independen tidak dapat membuat "kesimpulan pasti" tentang asal peluru. yang menimpanya.B'Tselem mencela penyelidikan AS sebagai "cat putih Zionis Israel yang didukung AS".“Semua investigasi yang diterbitkan sejauh ini menyimpulkan bahwa Israel bertanggung jawab atas pembunuhan jurnalis Shireen Abu Akleh,” kata kelompok itu dalam sebuah tweet pada hari Senin (4/7).Temuan sebelumnya oleh Associated Press, CNN, New York Times, dan Washington Post, serta kantor kepala hak asasi manusia PBB, telah menetapkan fakta bahwa juru tulis veteran itu dibunuh oleh pasukan Israel.Keluarga Abu Akleh telah menyatakan kekecewaannya atas kesimpulan penyelidikan AS, tetapi bersumpah untuk terus memperjuangkan keadilan.“Sehubungan dengan pengumuman hari ini oleh Departemen Luar Negeri – pada tanggal 4 Juli, tidak kurang – bahwa uji coba peluru yang menewaskan Shireen Abu Akleh, seorang warga negara Amerika, tidak meyakinkan mengenai asal senjata yang menembakkannya, kami tidak percaya," kata keluarga itu dalam sebuah pernyataan, Senin (4/7).“Untuk mengatakan bahwa penyelidikan ini, dengan kurangnya transparansi, tujuan yang tidak ditentukan, dan dukungan untuk posisi keseluruhan Israel adalah kekecewaan akan menjadi pernyataan yang meremehkan,” bunyi pernyataan itu.Otoritas Palestina (PA) juga mengecam temuan AS, mengatakan mereka bertentangan dengan fakta Palestina dan internasional."Kami menyatakan penyesalan kami bahwa pemerintah Israel telah menghindari tanggung jawabnya terhadap pembunuhan Abu Akleh," kata juru bicara PA Nabil Abu Rudeineh, mendesak AS untuk meminta pertanggungjawaban Zionis Israel atas pembunuhan Abu Akleh.“Karena fakta Palestina dan internasional menegaskan tanggung jawab tentara Zionis Israel tanpa keraguan,” tambahnya.Mai El-Sadany, seorang pengacara hak asasi manusia yang berbasis di Washington menyebut laporan AS itu "memalukan".“Kata-kata itu penting,” kata El-Sadany dalam sebuah tweet.“Pernyataan Departemen Luar Negeri AS yang memalukan hari ini tentang pembunuhan Shirin Abu Akleh yang memfasilitasi penghapusan & impunitas dengan ketidakjelasan & gangguan – dalam menghadapi pelaporan independen yang telah membuat temuan yang jelas, termasuk tidak adanya militan di dekat Abu Akleh.”Politisi veteran Palestina Hanan Ashrawi juga mengecam laporan itu sebagai "memalukan".“Banyak investigasi internasional independen telah menyimpulkan bahwa Shirin dibunuh oleh penembak jitu Zionis Israel. Sekali lagi, taktik mengelak & kebohongan Israel + kolusi & penutupan Amerika bergabung untuk mempertahankan impunitas Israel,” katanya dalam sebuah tweet.Temuan penyelidikan AS datang ketika tentara Israel mengatakan para ahli Zionis Israel daripada orang Amerika memeriksa peluru yang diambil dari Abu Akleh yang diserahkan oleh pejabat Palestina kepada pejabat AS.“Perwakilan AS hadir di seluruh proses,” kata militer Zionis Israel.Para pejabat Palestina menyatakan bahwa Zionis Israel tidak dapat dipercaya untuk melakukan penyelidikan yang adil dan transparan atas pembunuhan tersebut.[IT/r]