IslamTimes - Para pejabat AS dan sesama anggota parlemen mengecam anggota Kongres kelahiran Ukraina Victoria Spartz karena membuat pernyataan menentang pemerintah Kiev.

CNN melaporkan pada hari Jumat (5/8) bahwa kritik anggota parlemen Republik terhadap otoritas Kiev, termasuk Presiden Vladimir Zelensky dan kepala stafnya Andrii Yermak, telah membuat frustrasi banyak pejabat di Washington, seperti dikutip oleh RT.Laporan itu mencatat Gedung Putih bahkan telah mengatur pengarahan khusus untuk menangani laporannya terhadap rezim Kiev, yang mencakup kebocoran informasi rahasia, salah urus, disinformasi, sabotase, penundaan, tuntutan yang tidak masuk akal dan ilegal, dan korupsi.Namun, banyak anggota parlemen AS dari kedua sisi lorong telah bosan dengan "retorika perang" Spartz, menurut laporan itu."Kami semua sudah berbicara dengannya," kata seorang anggota parlemen dari Partai Republik kepada outlet tersebut. "Itu membuat orang kesal. Karena itu menyakiti penyebabnya. ”Marcy Kaptur, pemimpin Kaukus Kongres Ukraina, menolak laporan Spartz sebagai "narasi liar."Kaptur bersikeras bahwa skala kerja sama AS dengan kantor Presiden Zelenskyy "tidak memberikan alasan untuk meragukan kesetiaan pejabat mana pun." Kaptur menuduh Spartz memainkan propaganda Rusia.Sementara itu, perwakilan Partai Republik AS dari negara bagian Indiana, dan anggota Kongres pertama dan satu-satunya kelahiran Ukraina, terus menyuarakan keprihatinan tentang korupsi besar-besaran di Kiev.Spartz, yang telah berulang kali mengunjungi Ukraina sejak pecahnya permusuhan pada akhir Februari, dilaporkan bertemu dengan Kepala Staf Gabungan AS Mark Milley untuk memberitahunya tentang tingkat korupsi di rezim Kiev, serta untuk memperingatkannya bahwa AS -senjata yang dipasok ke rezim Kiev dapat dijual ke pedagang senjata. Komandan militer tertinggi AS tidak mengabaikan kekhawatirannya.Menurut laporan CNN, Washington telah menyadari masalah di Kiev sejak lama dan telah mendesak Kiev untuk berbuat lebih banyak untuk memerangi korupsi yang merajalela.Pejabat rezim Kiev juga tidak senang dengan penghasut kasus Yermakgate, dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina Oleg Nikolenko mengklaim pada awal Juli bahwa Spartz telah berusaha menyebarkan “propaganda Rusia” di AS.Komentar Nikolenko datang sebagai tanggapan atas surat terbuka anggota parlemen kepada Presiden AS Joe Biden yang menyatakan keraguan tentang keandalan kepala staf Zelensky Yermak dan menyerukan mekanisme untuk melacak senjata AS yang dikirim ke Kiev.“Kami menyarankan Nona Spartz untuk berhenti berusaha mendapatkan modal politik tambahan dari spekulasi tak berdasar seputar topik perang di negara kami dan kesedihan Ukraina. Terutama yang sinis adalah manipulasi tentang Ukraina dan kepemimpinannya dari seorang anggota kongres asal Ukraina,” kata Nikolenko saat itu.Pada 8 Juli, dalam sebuah wawancara dengan Fox News, Spartz meminta anggota parlemen Kongres AS untuk menetapkan "pengawasan yang tepat" dari miliaran dolar dalam bantuan yang diberikan ke Ukraina. Hanya beberapa hari sebelumnya, Menteri Pertahanan Rusia Sergey Shoigu mengatakan bahwa “beberapa senjata asing yang dipasok oleh Barat ke Ukraina menyebar ke seluruh kawasan Timur Tengah, dan juga berakhir di pasar gelap.”Karena korupsi di Kiev, kepala Interpol, Jurgen Stock, juga menyuarakan keprihatinan bahwa senjata AS yang dikirim ke sana akan dijual di tempat lain dan jatuh ke tangan yang salah.[IT/r]