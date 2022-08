Polisi: Pria Muslim AS yang Dibunuh di New Mexico Ditargetkan Karena Keyakinan Mereka

IslamTimes - Pembunuhan tiga pria Muslim di negara bagian barat daya AS di kota terbesar New Mexico dalam sembilan bulan terakhir telah digambarkan oleh polisi setempat sebagai kemungkinan terkait dengan agama dan ras mereka.

Dua anggota masjid yang sama ditembak mati di Albuquerque dalam sepuluh hari terakhir dan ada "kemungkinan kuat" kematian mereka terkait dengan pembunuhan seorang imigran Afghanistan pada November, kata seorang pejabat polisi kota seperti dikutip dalam laporan Reuters Sabtu (6/8) ini.Polisi kota lebih lanjut mengungkapkan bahwa dalam ketiga kasus tersebut, para korban disergap dan ditembak tanpa peringatan."Ada satu kesamaan yang kuat di semua korban kami - ras dan agama mereka," kata Wakil Komandan polisi Albuquerque Kyle Hartsock saat konferensi pers pada hari Kamis (4/8) seperti dikutip oleh harian lokal, Santa Fe New Mexico.“Kami tidak pernah merasakan ketakutan sebesar ini di komunitas [kami],” kata Tahir Gauba, juru bicara Islamic Center of New Mexico, seperti dikutip harian tersebut.Sementara kelompok hak-hak sipil Muslim yang berbasis di AS, Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR), juga menawarkan hadiah $ 5.000 pada hari Jumat (5/8) untuk informasi yang mengarah pada penangkapan dan penghukuman orang atau orang-orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan yang penuh kebencian.“Jika motif bias ditentukan, otoritas negara bagian dan federal harus menerapkan tuduhan kejahatan rasial yang sesuai,” Direktur Eksekutif Nasional CAIR Nihad Awad menyatakan dalam sebuah pernyataan.Polisi mengidentifikasi korban terakhir sebagai Muhammad Afzaal Hussain, 27 tahun, direktur perencanaan kota Espaola yang datang ke AS dari Pakistan, mengatakan dia ditembak mati pada hari Senin (1/8) di luar kompleks apartemennya di Albuquerque.Itu menyusul pembunuhan Aftab Hussein yang berusia 41 tahun dari komunitas besar Afghanistan di Albuquerque, yang ditemukan tewas dengan luka tembak pada 26 Juli di dekat distrik internasional kota itu, menurut polisi.Hartstock lebih lanjut menyatakan bahwa kematian terbaru kemungkinan terkait dengan penembakan kematian Mohammad Ahmadi yang berusia 62 tahun di tempat parkir oleh supermarket dan kafe halal pada 7 November 2021 tanpa mengacu pada asal negaranya.Perkembangan itu terjadi ketika Muslim di seluruh AS dan Kanada secara teratur menjadi sasaran kejahatan rasial yang secara luas dikaitkan dengan penggambaran media dan pemerintah tentang mereka sebagai “teroris” potensial, meskipun data resmi menunjukkan bahwa hampir 90 persen kejahatan rasial dan serangan teroris di AS telah telah dilakukan oleh individu sayap kanan yang sebagian besar terkait dengan militer AS.[IT/r]