Al-Houthi: Parade Militer Tingkatkan Semangat, Kirim Pesan ke Musuh

IslamTimes - Rakyat dan angkatan bersenjata Yaman bekerja keras untuk terus mengembangkan kemampuan mereka, kata pemimpin Ansar Allah Sayyid Abdul-Malik Al-Houthi, Kamis (1/9).

Kata-kata Al-Houthi datang selama parade militer untuk Angkatan Bersenjata Yaman berjudul The Promise of Hereafter in Al-Hudaydah, yang mencakup parade untuk pasukan darat, udara, dan angkatan laut negara itu, serta pengungkapan senjata baru.“Tujuan dari parade militer adalah untuk meyakinkan rakyat kami dan mengirim pesan kepada agresor yang rakus,” kata Al-Houthi. “Tentara kita yang diberkati setia pada tanah airnya, dan pekerjaan sedang dilakukan untuk mengembangkan tentara lebih lanjut.”“Tentara Yaman hari ini telah mencapai tingkat yang luar biasa di berbagai bidang, dan sudah mapan dalam hal pencegahan,” pemimpin Yaman menekankan.“Kekuatan militer adalah untuk mempertahankan setiap sudut tanah air kita, termasuk Al-Hudaydah dan pantai barat secara keseluruhan,” jelas Al-Houthi. “Aspirasi musuh untuk menduduki negara kita dan mengendalikan rakyat kita berubah menjadi fatamorgana dan kekecewaan karena kenyataan dan fakta.”“Musuh hari ini benar-benar dalam masalah, karena rakyat kita berdiri di samping tentara mereka, setia dan bertekad untuk mencegah musuh menduduki negara kita.”[IT/r]