AS Mengklaim Rusia Menghabiskan $300 juta untuk Diam-diam Mempengaruhi Politik Dunia

Islam Times - Kabel intelijen yang baru dirilis menuduh Moskow menyalurkan dana ke pihak-pihak yang bersahabat di seluruh dunia. AS percaya "ratusan juta" dalam pendanaan masih akan datang.

Dilansir Deutsche Welle, Rusia secara diam-diam telah mengirim setidaknya 300 juta dolar (€301 juta) ke partai politik asing dan kandidat sejak 2014 dalam upaya untuk mempengaruhi politik dunia, kata Departemen Luar Negeri AS dalam kabel intelijen yang dirilis pada Selasa.Laporan itu mengatakan Rusia berusaha untuk mendapatkan pengaruh di lebih dari dua lusin negara tetapi tidak menyebutkan secara spesifik nama negara.Sebuah sumber pemerintah yang mengetahui temuan tersebut menuduh bahwa Rusia mendanai Partai Demokrat kanan-tengah Albania sebesar $500.000 pada tahun 2017, dan juga membiayai partai atau kandidat di Bosnia dan Herzegovina, Montenegro dan Madagaskar."Kami pikir ini hanya puncak gunung es," kata seorang pejabat kepada wartawan dengan syarat anonim, dan dilaporkan oleh kantor berita AP dan AFP.Penilaian intelijen nitu, yang ditandai sensitif tetapi tidak diklasifikasikan, dikirim ke misi AS dengan poin pembicaraan untuk diplomat.Pelepasan dokumen tersebut merupakan bagian dari dorongan pemerintah Biden untuk berbagi informasi intelijen tentang Rusia sejak invasi ke Ukraina pada Februari.Kabel itu mengatakan Rusia memiliki strategi dua arah untuk meningkatkan kekayaan kandidat yang disukai tetapi juga mendapatkan pengaruh di dalam partai politik.Beberapa dana diduga telah ditransfer melalui organisasi di Belgia, kedutaan Rusia di Ekuador, atau melalui cryptocurrency.Dalam jumpa pers pada hari Selasa, para pejabat tidak merinci bagaimana angka $300 juta itu dihitung, tetapi dokumen itu menuduh Moskow berencana untuk mentransfer "setidaknya ratusan juta lagi" kepada pihak-pihak yang bersimpati di masa depan dalam upaya memerangi sanksi.Pejabat Rusia telah lama mencemooh tuduhan campur tangan AS, mencatat bahwa CIA memiliki sejarah panjang mendukung kudeta di negara-negara seperti Iran dan Chili.Pemerintahan Biden menolak perbandingan apa pun antara dugaan pendanaan partai politik asing oleh Rusia dengan praktik AS saat ini seperti mendanai pemantau pemilu dan kelompok pro-demokrasi non-pemerintah.Menurut AFP, pejabat anonim mengatakan bantuan Amerika transparan, menambahkan, "Kami tidak mendukung partai tertentu atau kandidat tertentu."[IT/AR]