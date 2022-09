Kushner Kecewa Normalisasi Dengan 'Israel' Belum Berkelanjutan

IslamTimes - Jared Kushner, menantu mantan presiden AS Donald Trump dan ajudan senior Gedung Putih, menyesalkan bahwa negara-negara lain belum bergabung dalam kesepakatan normalisasi dengan entitas pendudukan Zionis 'Israel' di bawah pemerintahan Biden.

“Saya pikir kekecewaan terbesar sejauh ini adalah bahwa lebih banyak negara belum dilibatkan,” kata Kushner pada acara di Washington yang menandai peringatan dua tahun perjanjian tersebut.Kushner berperan penting dalam menegosiasikan apa yang ditengahi AS yang disebut 'Kesepakatan Abraham' di mana Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan menandatangani perjanjian normalisasi dengan rezim Tel Aviv pada tahun 2020.Berbicara selama wawancara di atas panggung, mantan ajudan Trump mengungkapkan bahwa sebelum dia meninggalkan kantor, “Saya pikir kami memiliki sekitar enam diskusi aktif yang sedang berlangsung” dengan negara-negara calon ‘Abraham Accords’ lainnya. Dia tidak menyebutkan nama mereka.Para pejabat AS mengatakan kepada The Times of 'Israel' pada Januari 2021 bahwa pemerintahan Trump telah mendekati kesepakatan dengan Mauritania dan Indonesia untuk menjadi negara mayoritas Muslim berikutnya yang menormalkan hubungan dengan Zionis 'Israel,' tetapi kehabisan waktu sebelum masa jabatan presiden Partai Republik berakhir.Pejabat Biden telah menerima inisiatif Trump, tetapi juga menyatakan ketidaknyamanan dengan beberapa metode yang digunakan oleh pemerintahan sebelumnya untuk menegosiasikan kesepakatan, yaitu penjualan jet tempur F-35 ke UEA dan pengakuan kedaulatan Maroko atas wilayah Barat yang disengketakan wilayah Sahara.Namun, mereka telah bekerja untuk memperkuat perjanjian normalisasi yang ada, menjadi tuan rumah forum multilateral dengan anggota normalisasi dan memperluasnya untuk memasukkan sekutu AS dan Zionis 'Israel' lainnya.Biden juga berhasil meyakinkan Arab Saudi untuk membuka wilayah udaranya untuk lebih banyak penerbangan ke dan dari 'wilayah yang diduduki Israel, dalam langkah yang diharapkan Washington dan Tel Aviv akan membawa Riyadh lebih dekat ke normalisasi hubungan dengan entitas Zionis.[IT/r]