Media Israel: 'Poros Drone Rusia-Iran' Kekuatan yang Harus Diperhitungkan

IslamTimes - Rusia semakin banyak menggunakan drone Iran di Ukraina, yang merupakan ancaman yang “harus ditanggapi dengan serius” di arena internasional, tidak hanya di wilayah masing-masing negara, tulis analis urusan Asia Barat Israel Seth Frantzman di The Jerusalem Post.

Menurut Frantzman, Iran telah mengekspor potongan atau cetak biru drone ke sekutu regionalnya, seperti Ansar Allah di Yaman, Hizbullah di Lebanon, dan Hamas di Palestina yang diduduki. Apa yang penting, bagaimanapun, adalah bahwa UAV sekarang jauh lebih canggih daripada sebelumnya, dengan rentang yang lebih panjang dan presisi yang lebih tinggi.Poin utama yang menjadi perhatian analis Zionis Israel adalah fakta bahwa Iran tumbuh menjadi jauh lebih besar daripada lingkup pengaruhnya sendiri di Asia Barat, meluas ke Eropa, yaitu Rusia.Penggunaan drone amunisi berkeliaran Rusia yang dikembangkan oleh Iran melawan Ukraina menunjukkan kekuatan kemampuan UAV Iran.Dilaporkan, Rusia terutama menggunakan drone kamikaze tipe Shahed-136/Geran-2 melawan Ukraina, dengan banyak laporan muncul tentang masalah tersebut dalam beberapa hari terakhir. Menurut Frantzman, untuk semua orang tahu, Rusia bisa saja memesan ribuan drone, atau bahkan bisa memproduksinya secara lokal.Sebuah jet tempur Ukraina jatuh di wilayah Vinnytsia Ukraina pada hari Rabu, Biro Investigasi Negara Kiev (SBI) mengkonfirmasi sebelumnya pada hari Kamis menyusul laporan tentang masalah tersebut.Jet tempur yang dimaksud adalah MiG-29K, yang dikirim untuk mencegat UAV Shahed-136, menurut biro Ukraina.SBI mengklaim bahwa setelah MiG-29K berhasil menghancurkan lima Shahed-136, jet itu bertabrakan dengan puing-puing dari drone yang hancur, yang menyebabkan kerusakan besar hingga jatuh di dekat sebuah desa di timur laut Vinnytsia. Pilot berhasil melontarkan diri dan saat ini menerima perawatan di rumah sakit.Pendudukan Zionis Israel, prihatin dengan Tehran yang memperkuat statusnya sebagai produsen senjata dalam skala global, memberi Kiev intelijen tentang drone Iran yang digunakan di Ukraina, The New York Times melaporkan pada hari Rabu (12/10).Pada hari Selasa (11/10), Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengklaim bahwa Rusia mengerahkan hampir 2.500 drone serang yang dibeli dari Iran.Meskipun klaim Israel dan Ukraina tentang dugaan drone Iran digunakan dalam perang di Ukaine, Teheran telah berulang kali membantah tuduhan tersebut.Menteri Luar Negeri Iran Amir-Abdollahian telah menegaskan dalam sebuah wawancara dengan surat kabar La Repubblica bahwa Iran akan terus menghindari langkah apa pun yang dapat memperpanjang perang di Ukraina dan tidak mengkonfirmasi penjualan peralatan militer, termasuk drone, ke Rusia.Rusia adalah pemain utama di arena internasional, dan penggunaan drone Iran mempromosikan yang terakhir dan dapat membuat posisi Iran meningkat lebih jauh.Iran, menurut penulis, juga memperluas pasarnya dengan menghadiri berbagai forum, seperti Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia (CICA) dan Shanghai Cooperation Organization (SCO), yang berarti semakin banyak negara di Asia, Afrika, Asia Barat, dan bahkan Amerika Latin bisa menjadi pelanggan.Drone Iran mulai terbang di atas Ukraina untuk pertama kalinya beberapa minggu lalu. Drone terbang dari Krimea, menurut Andriana Arekhta, seorang sersan pertama di angkatan bersenjata Ukraina, dan menuju untuk menyerang unit pasukan khusus yang bertempur di dekat kota selatan Kherson.Rusia telah mengerahkan drone tempur Shahed-136 dan Mohajer-6 Iran di seluruh Ukraina, yang menyebabkan “hasil yang menghancurkan”. Beberapa menyerang posisi tempur dan menghancurkan tank dan kendaraan lapis baja.Menurut Politico, tampaknya drone Iran mungkin menjadi pengubah permainan bagi Rusia. Mereka relatif kecil dan terbang rendah, menghindari radar Ukraina.[IT/r]