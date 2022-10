Schenker: Ancaman Hizbullah Memungkinkan Lebanon Mendapatkan 100% Permintaan Maritim

IslamTimes - Mantan Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Timur Dekat, David Schenker, menunjukkan dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh WSJ bahwa versi terakhir dari demarkasi perbatasan laut yang ditengahi AS antara Lebanon dan entitas Zionis mencerminkan bahwa Zionis 'Israel' jatuh ke tangan Lebanon-beralih permainan.

Schenker menjelaskan bahwa para perunding Lebanon memenangkan hari itu dengan menggunakan taktik umpan-dan-switch yang telah teruji waktu, menambahkan bahwa menuntut garis 29 untuk membatasi perbatasan laut bertujuan untuk mempertahankan posisi negosiasi awal di garis 23.Schenker menambahkan bahwa ketika negosiasi dilanjutkan setelah lama berhenti, para perunding Zionis Israel menganggap bahwa Libanon membuat konsesi yang signifikan dengan beralih dari jalur 20 ke jalur 23.“Sesuai perjanjian baru, Lebanon akan mencapai hampir 100% dari posisi negosiasi awalnya.”Diplomat AS itu menggarisbawahi peran penting Hizbullah dalam negosiasi dengan mengancam akan menyerang anjungan gas Zionis di ladang Karish jika mulai mengekstraksi gas sebelum mencapai kesepakatan.Presiden Michel Aoun mengumumkan pada hari Kamis (13/10) bahwa Lebanon menyetujui draft akhir proposal demarkasi perbatasan maritim selatan oleh mediator AS. Pemerintah Zionis pada hari Rabu (12/10)menyetujui kesepakatan maritim yang ditengahi AS dengan Lebanon, menyerah pada desakan Lebanon atas hak-haknya.Selama beberapa bulan terakhir, Hizbullah memainkan peran sentral dalam memaksa musuh Zionis untuk meninggalkan rencananya untuk melanggar hak-hak Lebanon. Pada 3 Juli 2022, Hizbullah menerbangkan tiga pesawat nir awak di atas platform Zionis Israel di ladang gas Karish yang terletak di zona yang disengketakan, mengirimkan pesan kuat yang memperingatkan musuh terhadap pelanggaran apa pun.Pada 13 Juli, Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah memperingatkan Zionis Israel dan Amerika Serikat bahwa jika Lebanon dicegah untuk mengekstraksi sumber daya maritimnya, Zionis 'Israel' tidak akan dapat mengekstraksi atau menjual gas dan minyak.Pada tanggal 31 Juli, media militer Hizbullah merilis sebuah video yang menunjukkan platform Israel beroperasi di Mediterania, memperingatkan musuh Zionis tentang upayanya untuk menjarah ladang gas dan minyak Lebanon.[IT/r]