Menjarah Minyak Suriah, Pasukan AS Menyelundupkan lebih dari 40 Truk Tanker ke Irak

IslamTimes - Amerika Serikat telah mencuri lebih dari 40 truk tanker minyak dan menyelundupkan sejumlah baru minyak Suriah yang dicuri ke Irak.

“Sebuah konvoi pasukan pendudukan AS, yang terdiri dari 43 kapal tanker yang memuat minyak Suriah curian, berangkat dari persimpangan tidak sah Mahmoudiya dan memasuki wilayah Irak,” kantor berita resmi Suriah SANA mengutip sumber-sumber lokal mengatakan pada hari Minggu (6/11).Menurut sumber tersebut, pasukan AS telah memindahkan konvoi ke pangkalan mereka di Irak utara.Truk dan tanker militer AS sering membawa berton-ton biji-bijian dan minyak mentah dari provinsi Hasakah di timur laut Suriah ke wilayah semi-otonom Kurdistan di Irak utara sebagai bagian dari penyelundupan sistematis komoditas dasar Washington dari Suriah.Militer AS telah lama menempatkan pasukan dan peralatannya di timur laut Suriah, dengan Pentagon mengklaim bahwa pengerahan itu bertujuan untuk mencegah ladang minyak di daerah itu agar tidak jatuh ke tangan teroris Daesh.Damaskus, bagaimanapun, menyatakan bahwa pengerahan itu dimaksudkan untuk menjarah sumber daya alam negara itu. Mantan Presiden AS Donald Trump dalam beberapa kesempatan mengakui bahwa pasukan Amerika berada di negara Arab karena kekayaan minyaknya.[IT/r]