China Peringatkan AS untuk Tidak Mengungkapkan Rincian Pembicaraan Xi-Biden

IslamTimes - Pemerintah China telah mendesak para pejabat Amerika untuk tidak berbagi rincian dengan Taiwan tentang pertemuan mendatang antara Presiden Xi Jinping dan mitranya dari AS, Joe Biden, dengan mengatakan itu akan menjadi pelanggaran "mengerikan" terhadap protokol diplomatik dan perjanjian bilateral yang dicapai antara kedua negara.

Ditanya tentang komentar baru-baru ini oleh Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan, yang mengatakan Washington akan membocorkan rincian pertemuan tingkat tinggi minggu depan ke Taipei, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian memberikan tanggapan yang keras.“Apa yang dikatakan AS tentang pengarahan Taiwan tentang pertemuan antara China dan kepala negara AS sangat melanggar prinsip satu-China dan ketentuan dari tiga komunike bersama China-AS. Ini benar-benar mengerikan, dan China dengan tegas menolak ini, ”katanya pada hari Jumat (11/11), merujuk pada serangkaian perjanjian antara Washington dan Beijing.Zhao melanjutkan dengan berargumen bahwa setiap "interaksi resmi" antara AS dan Taiwan melanggar prinsip Satu-China, di mana Republik Rakyat menegaskan pulau itu adalah bagian dari wilayah kedaulatannya, dan bahwa diplomat asing tidak boleh melakukan kontak langsung dengan pejabat di Taipei.“Hanya ada satu Cina di dunia. Taiwan adalah bagian tak terpisahkan dari wilayah China. Akar penyebab ketegangan di Selat Taiwan adalah bahwa pihak berwenang Taiwan telah meminta dukungan AS untuk mencari ‘kemerdekaan Taiwan,’ dan bahwa beberapa orang di AS berniat menggunakan pertanyaan Taiwan untuk menahan China,” lanjut juru bicara itu.“Gerakan seperti inilah yang merusak perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.”Biden dan Xi akan bertemu minggu depan di sela-sela KTT G20 di Bali, Indonesia – pertemuan tatap muka pertama antara kedua pemimpin sejak Biden menjabat tahun lalu. Meskipun Gedung Putih telah menyatakan bahwa mereka akan membahas “upaya untuk mempertahankan dan memperdalam jalur komunikasi” dan bagaimana “mengelola persaingan secara bertanggung jawab,” masalah Taiwan juga diharapkan menjadi agenda utama.Dalam beberapa bulan terakhir, para pejabat AS semakin memperlakukan Taiwan sebagai negara berdaulat yang bertentangan dengan kebijakan Satu-China yang secara resmi diakui oleh Washington. Presiden Biden bahkan telah bersumpah pada beberapa kesempatan bahwa pasukan AS akan datang untuk membela Taipei jika terjadi invasi China, tetapi para pembantu Gedung Putih telah berulang kali menarik kembali pernyataan tersebut.Selama laporannya di Kongres Partai Komunis China bulan lalu, Presiden Xi menyoroti risiko konflik bersenjata atas Taiwan. Dia menegaskan kembali bahwa tujuan utama Beijing adalah reunifikasi damai, tetapi memperingatkan bahwa mereka berhak menggunakan kekuatan untuk mencegah upaya apa pun oleh pulau itu untuk menyatakan kemerdekaan.[IT/r]