Moqadamfar: Haji Qasim Adalah Simbol Jalinan Identitas Iran dan Islam dalam Elemen Revolusioner

IslamTimes - Sekretaris Mabes Rakyat memperingati tiga tahun kesyahidan Haji Qassem Soleimani mengatakan: Martir Soleimani selalu hidup dan terus dan akan terus berlanjut. Dia adalah pahlawan dunia nasional dan Islam. Hari ini, kita membutuhkan Haji Qasim seperti dulu, karena dia adalah simbol identitas Iran dan Islam.

Hamidreza Moqadamfar, sekretaris Markas Besar Rakyat memperingati tiga tahun syahid Letnan Jenderal Haji Qassem Soleimani, pagi ini dalam konferensi pers menjelaskan program-program markas ini, yang diadakan di Unity Hall, sambil mengungkapkan belasungkawanya pada kesempatan peringatan syahid Hazrat Fatima Zahra (AS) yang semakin dekat dan Memperingati peringatan kelahiran Hadhrat Masih (A.S.), dia mengatakan: Revolusi Islam dibentuk dan berkembang dengan mengandalkan ajaran Hazrat Siddiqa Tahira (A.S.). Di era yang berbeda dan selama pertahanan suci, para prajurit mengandalkannya, dan para prajurit menulis nama Hazrat Zahra (AS) di bagian belakang pakaian mereka.Moqadamfar: "Pengorbanan hidup" adalah slogan memperingati Martir Soleimani tahun iniMerujuk pada karakter martir Soleimani, beliau menambahkan: Martir Soleimani sangat akrab dengan Hazrat Fatima (AS) dan beliau sendiri mengatakan bahwa Hazrat Zahra telah menjadi ibu bagi kita dan semua pejuang. Kesyahidan Haji Qasim juga dengan penghiburan Hazrat Zahra (AS). Seperti Hazrat Zahra, beliau setia pada janjinya sampai akhir hayatnya dan percaya bahwa rahasia akhir yang baik bergantung pada perwalian.Sekretaris Staf Rakyat memperingati tiga tahun syahid Letnan Jenderal Haji Qassem Soleimani melanjutkan: Ada tanda-tanda akhir yang baik, dan salah satu dari tanda-tanda ini, selain syahid, yang merupakan puncak dari akhir yang baik, adalah bahwa hati di Iran dan dunia beralih ke pemimpin hati, tanda lain adalah bahwa pada saat penguburannya Hadirnya semua orang dari berbagai pemikiran, agama dan etnis.** Martir Soleimani adalah pahlawan nasional dan dunia IslamMengingat bahwa Haji Qasim menjadi poros persatuan, Moqadamfar mencatat: Tanda lainnya adalah, bertentangan dengan persepsi musuh, seperti yang dikatakan oleh Pemimpin Tertinggi, jalan Letjen Soleimani terus berlanjut. Kesyahidan Haji Qasim merupakan bukti kebenaran dan tanda bagi kehidupan Revolusi Islam. Dia menjadi bukti bertahannya revolusi.Dalam kelanjutan pidatonya beliau mengatakan: Haji Qasim selalu hidup dan akan terus ada. Dia adalah pahlawan dunia nasional dan Islam. Hari ini, kita membutuhkan Haji Qasim seperti dulu, karena dia adalah simbol identitas Iran dan Islam.Moqadamfar menyatakan bahwa Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam mengatakan bahwa Tuhan mengarahkan hati kepada Haji Qasim dan mengumumkan: Kami akan melakukan hal-hal berdasarkan cinta dan kasih sayang untuk Haji Qasim bersama-sama dengan masyarakat.Mengenai rencana peringatan tiga tahun Martir Soleimani, dia menyatakan: Markas peringatan adalah untuk rakyat, dan rakyat melakukan pekerjaan, dan kami meminta setiap lembaga dan organisasi yang ingin membantu, untuk membantu kemampuan rakyat untuk melakukan ini.** Haji Qasim; "Pengorbanan" bangsa IranSekretaris Staf Rakyat peringatan tiga tahun syahidnya Haji Qassem Soleimani mengatakan: Kami baru-baru ini menyerukan pemilihan slogan untuk peringatan tiga tahun dan kami meminta bantuan rakyat, elit, akademisi, dan seminaris untuk ini, slogan tahun, dan akhirnya kami memilih "Jan Fada" (Pengorbanan Jiwa). Dengan mencermati usul-usul dan kajian-kajian dalam kehidupan dan pemikiran Haji Qasim, kami sampai pada slogan ini. Dukungan utama dari slogan ini juga ditemukan dalam surat wasiatnya; "Saudara dan saudari Iran saya yang terkasih, orang-orang yang bangga dan bangga, semoga hidup saya dan orang-orang seperti saya dikorbankan untuk Anda ribuan kali".Moqadamfar menambahkan: Dalam tiga tahun terakhir, upaya dan produk budaya dan seni diproduksi, dan tahun ini kami mengumumkan portal dan situs web sehingga orang dapat melihat produk tersebut di sana.Dia melanjutkan dengan menjelaskan rencana peringatan Martir Soleimani dan berkata: Kampanye rakyat akan dilakukan seperti tahun lalu, dan tahun ini rakyat telah merencanakan dan mengumumkan kepada kami. Kampanye ini bersifat budaya dan sosial dan akan menjadi fokus utama program tahun ini. Di antara kampanye spiritual lainnya, kita dapat menyebutkan penyelesaian Al-Qur'an dan hafalan Surah "Saf" yang diberkati dan masjid-masjid telah mengumumkan kesiapannya.Sekretaris Mabes Rakyat memperingati tiga tahun kesyahidan Haji Qassem Soleimani mengatakan: Satu saluran IRIB mencerminkan kampanye orang setiap malam dari pukul 19:00 hingga 20:00 dan tiga kali sehari.** Kampanye publik untuk tujuan Haji QasimMoqadamfar menambahkan: Akankah kampanye membaca, ziarah perwakilan, donasi buku, kampanye sosial dengan cara Haji Qasim untuk mengurai kehidupan masyarakat dengan bantuan setia, kampanye "Qasim untuk semua orang", kampanye "Satu Kerja Baik" untuk tujuan Haji Qasim terutama untuk mahasiswa, kampanye donor darah dan nazar. Kami memiliki roti yang tahun lalu dibagikan gratis oleh masyarakat di ribuan toko roti selama satu sampai beberapa hari.Dalam menjelaskan program lain, katanya: pembebasan dan bunga untuk narapidana yang tidak berdaya dan terpidana atas kejahatan yang tidak disengaja, yang telah dilakukan lebih dari tahun lalu, penyediaan layanan medis di daerah tertinggal, pembentukan meja layanan oleh departemen, pendidikan, kesehatan dan pembagian barang-barang medis, sumpah Kebahagiaan dan donasi mainan yang dibuat oleh orang-orang, kami akan mengadakan kampanye shift pengorbanan di mana para pekerja berencana untuk bekerja shift ekstra gratis untuk tujuan Qasim untuk produksi lebih banyak.** Upacara peringatan nasional akan diadakan pada malam tanggal 13 Januari di masjid TehranSekretaris Staf Rakyat peringatan tiga tahun kesyahidan Haji Qassem Soleimani mencatat tentang rencana upacara dan konferensi: program nasional peringatan Martir Soleimani akan diadakan pada 13 Januari pukul 14:00 di masjid Teheran dengan kehadiran berbagai lapisan masyarakat dan pejabat, dan salah satu pejabat tertinggi negara akan menjadi pembicara.Moqadamfar menyatakan: Kongres dan konferensi ilmiah bertajuk "Juara Perlawanan Dunia" akan diadakan pada 14 Januari dengan kehadiran tokoh internasional di aula pertemuan.Melanjutkan kata-katanya tentang program lain, dia berkata: program spiritual doa lengkap, doa pemakaman, dan duka akan diadakan, dan kami juga akan mengadakan pertemuan budayawan di makam Imam Khomeini .** Apresiasi atlet setia pada garis perlawananSekretaris Staf Rakyat yang memperingati tiga tahun kesyahidan Haji Qassem Soleimani mengatakan: "Upacara internasional untuk menghormati para atlet yang setia pada garis perlawanan akan diadakan dengan kehadiran atlet Iran dan non-Iran yang tidak hadir di lapangan olahraga melawan perwakilan rezim Zionis.Moqadamfar berkata: Selain itu, konferensi Haji Qasim Wanita akan diadakan di Stadion Azadi yang berkapasitas 12.000 kursi, dan akan ada banyak acara dan konferensi.Dia berkata: Acara Alquran seperti pertemuan Anas dan Quran akan diadakan seperti tahun lalu.Sekretaris Staf Rakyat untuk peringatan tiga tahun kesyahidan Haji Qassem Soleimani mencatat: acara seni "Jan Fada" (Pengorbanan Jiwa) diselenggarakan selama tiga hari minggu lalu dan sekitar 250 orang menyelenggarakan lokakarya di bidang seni kota Mashhad dan menciptakan 250 karya.** Orkestra "Permata Soleimani"/ pemutaran film dokumenter Haji QasimMenyatakan bahwa orkestra "Permata Soleimani" akan ditampilkan di TV tahun ini, Moqadamfar menambahkan: "Banyak film dokumenter telah dibuat untuknya dalam tiga tahun ini, dan film dokumenter seperti Bokmal, Penjaga, dll. Akan ditayangkan selama dekade perlawanan. "Ia melanjutkan: Pertunjukan lapangan dan banyak lagu akan diputar. Pertunjukan lapangan dari masa kanak-kanak hingga pemakaman Haji Qasim akan dipamerkan di Taman Provinsi Tehran, dan lagu tentara akan dibawakan di Balai Persatuan, dan kita akan mengadakan malam puisi perlawanan di Menara Azadi.Sekretaris Staf Rakyat peringatan tiga tahun syahidnya Haji Qassem Soleimani mengingatkan: Kami meminta penyelenggara acara untuk secara mandiri mengadakan konferensi pers dan memberikan informasi.Moqadamfar menyatakan: Seperti tahun lalu, tahun ini kita akan mengadakan kafilah budaya dan seni Habib di provinsi-provinsi. Orang-orang telah merencanakan untuk mengadakan prosesi dan tahun lalu lebih dari 100 prosesi diadakan di Tehran, yang diperkirakan akan meningkat sepuluh kali lipat tahun ini.** Program khusus masyarakat Kerman di hari ulang tahun ketigaBeliau mengatakan: Di antara program lainnya adalah kafilah haji Qasim yang menuju Kerman, jalan-jalan keluarga di berbagai kota, terutama Kerman, akan diadakan perlombaan bantuan dari Bandara Baghdad, tempat Haji Qasim syahid, ke Kerman, dan kami akan memiliki pemandangan Menara Azadi pada 13 Januari. .Sekretaris Staf Rakyat Peringatan 3 Tahun Syahid Haji Qassem Soleimani mengatakan tentang program media nasional: 237 jam program tentang syahid ini akan disiarkan di saluran TV, yang dimulai tadi malam. Suara wakil organisasi bersinar dengan baik tahun lalu dan radio perlawanan diluncurkan minggu lalu; Secara total, jaringan radio memiliki 1492 jam dalam 138 judul program.Merujuk pada program-program kantor pusat di dunia maya, Moghadamfar mengingatkan: program-program bagus sudah dimulai di bidang ini; Terlepas dari kenyataan bahwa jejaring sosial asing mencoba menghapus nama dan gambar Haji Qasim, namanya menjadi tren.Mengenai program orang-orang Kerman pada Sagard ketiga Martir Soleimani, dia berkata: Orang-orang Kerman mengumumkan bahwa "rumah kami menyambut para pecinta Haji Qasim.", dan upacara juga diadakan di berbagai kota di provinsi itu. selain itu, ada program di Bait al-Zahra (as), yang merupakan rumah Haji Qasim, bagi mereka yang tertarik hadir. Pada 17 Januari, prosesi keluarga sepanjang 8 kilometer akan diadakan dari Lapangan Martir Kerman ke makam Haji Qasim, dan di Kerman kami mengadakan pertemuan besar agama.Sekretaris Markas Besar Rakyat yang memperingati tiga tahun kesyahidan Haji Qassem Soleimani, menanggapi pertanyaan tentang rencana markas besar di negara lain, mencatat: Kami umumnya tidak mengharapkan pemerintah asing melakukan apa pun; Pekerjaan Haji Qasim di luar negeri ada di tangan rakyat sendiri, dan rakyat sendiri yang membuat rencana.** Mengadakan peringatan di negara-negara perlawananMoqadamfar menambahkan: Berbagai program akan dilakukan di negara-negara perlawanan, termasuk Suriah dan Libanon, dan kita akan menyaksikan simfoni dalam bahasa Arab. Juga, bagian dari museum yang terkait dengan Haji Qasim akan dibuka di Libanon selatan, dan sebagian dari karya-karya yang akan dipamerkan Haji Qasim akan dipamerkan di museum itu.Dia menambahkan: Program khusus akan diadakan di Irak; Tahun lalu, diadakan upacara pada saat syahidnya Haji Qasim dan Abu Mahdi Al-Muhandis, dan sebuah peristiwa epik terjadi, dan tahun ini diharapkan upacara ini akan diadakan dan kerumunan yang jauh lebih besar akan hadir. di bandara Baghdad Kita juga akan menyaksikan pawai besar dan berkumpul di Yaman. Orang-orang akan menyelenggarakan program di Turki, Azerbaijan, Rusia, dan bahkan Amerika.Menanggapi pertanyaan lain, sekretaris Staf Rakyat peringatan tiga tahun kesyahidan Haji Qassem Soleimani menyatakan: Kami mohon maaf dan tergerak oleh organisasi internasional yang mengklaim hak asasi manusia, tetapi sama sekali diam tentang pembunuhan dan telah tidak mengambil tindakan apa pun. Ini harus dilakukan di masa depan. Kemanusiaan harus dimintai pertanggungjawaban, mereka tidak akan menerima klaim hukum kami dengan alasan apa pun, tetapi opini publik dunia mengadili Trump dan menghakiminya.** Media tidak berhenti mengikuti pembunuhan Martir SoleimaniMoqadamfar mengklarifikasi: Pendapat dunia menganggap rezim Amerika sebagai terorisme; Mereka membunuh pahlawan perang melawan terorisme yang merupakan tamu dari negara lain. Kami meminta media untuk tidak berhenti menindaklanjuti, tindakan telah diambil di negara kami dan Tuan Kodkhodaei bertanggung jawab atas masalah ini.Dia menunjukkan: Jangan biarkan masalah ini dilupakan dan tuntutan ini harus tetap ada sampai Trump dihukum.Majelis internasional harus disalahkan karena membiarkan diri mereka tertidur. Mereka tidak bersalah, tetapi mereka bersalah.Sekretaris Mabes Rakyat memperingati tiga tahun kesyahidan Haji Qassem Soleimani, menanggapi pertanyaan tentang rencana Mabes untuk menyambut dan menampung pengunjung di Kerman, mengatakan: Mabes Rakyat telah dibentuk di Kerman dan semua orang siap untuk menyelenggarakan; Tahun ini, ketika Corona telah ditekan seminimal mungkin, kami mengantisipasi program-program tersebut akan disambut beberapa kali.Menanggapi pertanyaan wartawan Tasnim tentang rencana kantor pusat untuk menyumbangkan produk budaya, Moqadamfar mengatakan: Yayasan Haji Qasim memiliki kegiatan dan produksi sepanjang tahun, dan sejauh ini lebih dari 700 buku tentang Haji Qasim telah diterbitkan. Kami mengingatkan Anda bahwa pekerjaan ini dilakukan oleh orang-orang itu sendiri. Kami meminta orang untuk mengunggah dan membagikan karya pada perangkat portabel sehingga semua orang dapat mengaksesnya.Dia menambahkan: Kami meminta semua lembaga dan organisasi untuk memberikan kemudahan kepada kelompok dan lembaga masyarakat. Salah satu tugas markas peringatan adalah mengkoordinir dan mendukung kelompok masyarakat yang dilakukan dengan sekuat tenaga.[IT/r]