Duta Iran: AS Berusaha Menahan Tetangga dengan Menginvasi Afghanistan

IslamTimes - Seorang diplomat Iran mengatakan tujuan utama Washington untuk menginvasi Afghanistan adalah untuk menahan negara tetangga Asia itu, meskipun negara itu diduga berperang melawan terorisme.

“Orang Amerika datang ke Afghanistan dengan dalih menghadapi terorisme tetapi tujuan utama mereka adalah untuk menahan dan mendominasi negara-negara tetangga,” Hassan Kazemi-Qomi, utusan khusus presiden Iran untuk urusan Afghanistan, mengatakan pada hari Jumat (30/12) dalam sebuah wawancara dengan TV Al-Alam.Kazemi-Qomi juga baru-baru ini ditunjuk sebagai duta besar sementara Iran untuk Kabul karena masa jabatan mantan utusan Bahador Aminian telah berakhir.“Alasan pertama mereka memilih Afghanistan untuk invasi adalah keberadaan terorisme dan Al-Qaeda sementara kelompok itu datang ke Afghanistan setelah serangan 9/11,” katanya.Orang Amerika mengejar rencana mereka melalui pendudukan dan kehadiran militer sementara al-Qaeda menjalankan misi yang ditugaskan sebagai wakil, tambah diplomat itu.“Orang Amerika membawa Daesh ke Afghanistan,” katanya, memperingatkan bahwa "AS sedang mencoba melanjutkan rencananya di Afghanistan melalui perang proksi ini.”AS menginvasi Afghanistan pada Oktober 2001 setelah serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat, meskipun faktanya tidak ada warga negara Afghanistan yang terlibat dalam serangan tersebut. Ratusan ribu warga Afghanistan tewas dalam perang agresi AS di negara itu.Pasukan Amerika telah menduduki negara itu selama sekitar dua dekade dengan dalih berperang melawan Taliban. Tetapi ketika pasukan AS meninggalkan Afghanistan, Taliban menyerbu ke ibu kota Kabul pada Agustus tahun lalu, yang dilemahkan oleh pendudukan asing yang terus berlanjut.Taliban mengambil alih ibu kota Kabul pada 8 Agustus 2021, dan menyatakan bahwa perang di Afghanistan telah berakhir. Para militan memasuki istana kepresidenan setelah Presiden Ashraf Ghani meninggalkan negara itu.Ratusan ribu warga Afghanistan tewas dalam perang AS di negara itu sementara penarikannya yang tidak bertanggung jawab juga menyebabkan krisis kemanusiaan di negara yang dilanda perang itu.[IT/r]