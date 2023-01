Oposisi Venezuela Secara Resmi Menghapus Guaido yang Didukung AS, Membubarkan Pemerintah "Sementara".

IslamTimes - Anggota parlemen oposisi Venezuela telah secara resmi mencopot tokoh oposisi yang didukung AS Juan Guaido dan membubarkan apa yang disebut "pemerintahan sementara" di tengah upaya rekonsiliasi dengan pemerintah Nicolas Maduro yang dipilih secara demokratis sebelum pemilu 2024.

Majelis Nasional yang dikontrol oposisi yang sekarang sudah tidak ada sepakat pada hari Jumat (30/12) untuk menghapus "pemerintahan sementara" Guaido dengan 72 suara mendukung, 29 menentang, dan delapan abstain.Tiga dari empat kelompok oposisi utama Venezuela – Justice First, Democratic Action, dan A New Era – mendukung penggulingan Guaido serta pembentukan komisi beranggotakan lima orang untuk mengelola aset asing negara, terutama kilang Citgo yang berbasis di AS, sebuah anak perusahaan dari perusahaan minyak milik negara PDVSA.Guaido, yang partai Voluntad Popular-nya menolak upaya tersebut, telah mendesak anggota parlemen di Majelis Nasional untuk menggantikannya alih-alih membubarkan "pemerintahan sementara".Keputusan itu dibuat dalam kerangka pembicaraan damai antara pemerintahan Maduro dan kelompok oposisi negara itu untuk mempromosikan persatuan nasional dan memajukan pemulihan negara Amerika Latin dari larangan yang diberlakukan AS selama bertahun-tahun.Kembali pada bulan November, pemerintahan Maduro dan oposisi negara itu mencapai "perjanjian perlindungan sosial" yang telah lama tertunda yang bertujuan untuk meringankan situasi politik dan kemanusiaan yang berlarut-larut di negara itu, dengan kesepakatan yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, tanggap banjir, dan program listrik.Tahun lalu, kedua belah pihak mengadakan beberapa putaran negosiasi dengan mediasi Norwegia di Meksiko, namun praktis tidak membawa hasil yang menguntungkan.Setelah kesepakatan itu, kedua belah pihak meminta PBB untuk mengelola dana, senilai miliaran dolar yang disita di bank asing atas sanksi AS, dalam upaya meringankan situasi politik dan kemanusiaan negara yang berlarut-larut.Menanggapi langkah tersebut, Departemen Keuangan AS mengeluarkan lisensi untuk Chevron, perusahaan minyak AS terbesar kedua, untuk memperluas operasi di Venezuela, yang memungkinkannya mengimpor minyak mentah Venezuela ke Amerika Serikat.Negara Amerika Latin yang kaya minyak itu mulai mengalami penurunan kemiskinan serta stagnasi sosial dan pembangunan pada tahun 2018, ketika Barat, yang dipimpin oleh AS, dan oposisi favorit Venezuela memperebutkan kemenangan Maduro dalam pemilihan presiden.Setelah pemilihan, negara-negara Barat mulai menampar Caracas dengan serangkaian sanksi yang memberatkan, yang telah menyebabkan situasi ekonomi yang mengerikan di negara itu, dengan jutaan orang telah meninggalkan Venezuela sejak awal krisis.Lebih dari 7,1 juta orang Venezuela, seperti yang ditunjukkan oleh perkiraan PBB, telah meninggalkan negara mereka dan bermigrasi ke negara-negara Amerika Latin lainnya atau AS di tengah inflasi Venezuela yang tinggi serta kekurangan makanan dan obat-obatan menyusul sanksi Washington yang melumpuhkan.[IT/r]