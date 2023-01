Suara Anti-Netanyahu Meningkat di ‘Israel’

IslamTimes - Suara-suara orang Zionis Israel yang menentang pemerintah baru Zionis Israel meningkat di entitas Zionis, dengan utusan ke Kanada bersiap untuk mundur dan penasihat hukum memperingatkan terhadap gerakan di Tepi Barat.

Media Zionis Israel melaporkan bahwa Ronen Hoffman, Duta Besar Zionis Israel untuk Kanada mengumumkan pada hari Sabtu (21/1) bahwa dia akan mengundurkan diri dari posisinya daripada tetap dan melayani di bawah pemerintahan garis keras baru Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.Seorang mantan MK di partai Yesh Atid Lapid, Hoffman tweeted, "Dengan transisi ke pemerintahan baru dan kebijakan yang berbeda di Zionis Israel, integritas pribadi dan profesional saya telah memaksa saya untuk meminta untuk mempersingkat posting saya dan kembali ke Zionis Israel musim panas ini."Dia mengatakan dia akan tetap bekerja sampai penggantinya ditunjuk akhir tahun ini, The Times of Israel melaporkan.Hoffman menjadi duta besar kedua yang ditunjuk oleh pemerintah Zionis Israel sebelumnya yang dipimpin oleh mantan perdana menteri Naftali Bennett dan Yair Lapid untuk membuat pengumuman pengunduran diri "terkait ketidaksepakatan ideologis dengan koalisi baru," secara luas dipandang sebagai sayap paling kanan dalam sejarah entitas Zionis. .Duta Besar Zionis Israel untuk Prancis Yael German adalah orang pertama yang melakukannya pada hari dilantiknya pemerintahan Netanyahu.Penasihat Hukum Memperingatkan Gerakan Israel di W.B.Sementara itu, seorang mantan penasihat hukum untuk lembaga pertahanan Zionis Israel memperingatkan terhadap undang-undang yang ingin disahkan oleh pemerintah Netanyahu, dengan mengatakan itu akan membahayakan keamanan entitas Zionis dan membukanya untuk pengawasan internasional yang potensial.Dalam wawancara dengan The Times of Israel pekan lalu, Ahaz Ben-Ari, yang menjabat sebagai penasihat hukum Kementerian Pertahanan antara 2007 dan 2017, mengatakan bahwa rencana pemerintah untuk merestrukturisasi otoritas militer di Tepi Barat sebagai bagian dari kantor baru di dalam Kementerian Pertahanan yang diberikan kepada pemimpin Zionisme Agama Bezalel Smotrich, menteri keuangan, tidak hanya akan melanggar hukum yang berlaku tetapi juga akan merusak keamanan.Di bawah perjanjian koalisi, kontrol atas penunjukan beberapa jenderal angkatan darat dan otoritas atas unit Kementerian Pertahanan yang mengawasi kebijakan Zionis Israel di Tepi Barat akan diambil dari menteri pertahanan dan diserahkan kepada Smotrich.Selain itu, pemimpin sayap kanan partai Otzma Yehudit telah berusaha untuk memberikan kekebalan kepada tentara dari tuntutan pidana atas tindakan apa pun yang mungkin mereka ambil saat menjalankan tugas operasional.[IT/r]