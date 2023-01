Trump Berjanji Dia Akan Mengembangkan 'Perisai Rudal' Domestik AS jika Terpilih Kembali pada Tahun 2024

IslamTimes - Mantan Presiden AS Donald Trump mengatakan pada hari Jumat (27/1) bahwa dia akan mengembangkan perisai pertahanan rudal baru untuk Amerika Serikat jika terpilih kembali sebagai presiden pada tahun 2024 untuk mengatasi meningkatnya ancaman yang ditimbulkan oleh rudal hipersonik.

"Tidak ada bahaya yang lebih besar daripada ancaman mematikan dari senjata nuklir dan rudal hipersonik," kata Trump dalam sebuah pernyataan video.“Ketika saya menjadi panglima tertinggi… saya akan bekerja dengan Kongres dan para pemimpin militer kita yang hebat… untuk membangun perisai pertahanan misil generasi mendatang yang canggih.”Menurut mantan kepala negara itu, sistem itu akan mirip dengan sistem Iron Dome pendudukan Israel di tengah kekhawatiran Amerika Serikat tentang rudal hipersonik, terutama yang dipersenjatai dengan hulu ledak nuklir.Senator Republik AS John Cornyn memperingatkan pada awal Januari bahwa China dan Rusia berada di depan Amerika Serikat dalam hal teknologi hipersonik.Trump menekankan bahwa dunia telah menjadi "jauh lebih berbahaya" sejak Presiden Joe Biden menjabat, dengan alasan bahwa retorika nuklir tidak digunakan untuk melawan AS di bawah pemerintahannya dan mengatakan bahwa musuh asing sekarang menggunakannya karena kurangnya rasa hormat mereka pada pemerintahan petahana dan kepemimpinan Biden.Mantan Presiden menggarisbawahi bahwa Perang Dunia III akan membuat Perang Dunia I dan Perang Dunia II terlihat seperti "pertempuran yang sangat kecil", menjelaskan bahwa cara terbaik untuk mencegah terjadinya konflik semacam itu adalah mempersiapkan Amerika Serikat dengan teknologi canggih dan kekuatan yang terpenting.Trump juga melanjutkan dengan mengatakan bahwa Angkatan Luar Angkasa yang dibentuk selama masa jabatannya akan memainkan peran penting dalam upaya yang diusulkannya untuk menciptakan perisai bagi Amerika Serikat.Dia memperingatkan perang nuklir sehari sebelumnya sambil mengomentari janji AS untuk memasok Ukraina dengan tank dan IFV.[IT/r]