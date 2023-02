Rusia Memperingatkan Bentrokan Langsung dengan AS

IslamTimes - AS telah "melancarkan perang hibrida total" dan menempatkan dua negara nuklir di jalur konfrontasi langsung, kata Kementerian Luar Negeri Rusia. Moskow mengklaim tuntutan Washington untuk inspeksi nuklir di Rusia adalah "sinis", dan mencatat bantuannya yang "jelas" dalam serangan Ukraina terhadap pasukan nuklir strategis Moskow.

Washington sedang mencari keuntungan pencegahan, yang dapat menyebabkan perang langsung, Moskow telah memperingatkanTuduhan itu adalah bagian dari komentar publik Kementerian tentang status perjanjian START Baru, perjanjian AS-Rusia terakhir yang tersisa tentang pengurangan senjata nuklir. Menurut media AS, Departemen Luar Negeri memberi tahu Kongres minggu lalu bahwa Rusia "tidak patuh" karena penolakan untuk memfasilitasi inspeksi di wilayahnya.Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan itu tidak benar, karena perjanjian itu mengizinkan penangguhan inspeksi. Washington adalah yang pertama memblokir pemantau Rusia untuk melakukan pekerjaan mereka di AS, katanya. Kementerian tersebut mengatakan bahwa “menciptakan manfaat sepihak yang jelas” bagi AS dan mendorong tanggapan yang sama dari Moskow.Perjanjian 2010 ditandatangani di lingkungan yang berbeda dan didasarkan pada anggapan bahwa AS dan Rusia adalah mitra setara yang berupaya membangun kepercayaan dan meningkatkan keamanan global melalui perlucutan senjata, jelas kementerian itu. Tapi sekarang Washington telah menyatakan "kekalahan strategis" Rusia sebagai tujuannya dan meningkatkan ketegangan dalam semua aspek hubungan bilateral, tidak ada "bisnis seperti biasa" dengan AS, menurut pernyataan itu.“Sampai Washington merevisi sikap permusuhannya terhadap Rusia dan menjatuhkan kebijakan untuk meningkatkan ancaman terhadap keamanan nasional kita,” Moskow akan mempertimbangkan setiap isyarat niat baik yang diusulkan di bawah perjanjian nuklir “tidak dapat dibenarkan, tidak tepat waktu, dan tidak pantas.”Kementerian Rusia tidak merinci "objek pasukan nuklir strategis" yang diserang pihak Ukraina dengan bantuan AS, yang diduga melibatkan aspek "teknis militer dan intelijen informasi".Kementerian Pertahanan Rusia sebelumnya menyalahkan Ukraina atas dua serangan terhadap pangkalan udara Engels di Wilayah Saratov. Keduanya terjadi pada bulan Desember dan dilaporkan melibatkan drone jarak jauh buatan Soviet. Insiden pertama bertepatan dengan serangan serupa terhadap lapangan terbang Dyagilevo di Wilayah Ryazan.Kedua lapangan terbang Rusia menampung pembom strategis, yang dapat membawa dan menyebarkan senjata nuklir selain rudal yang diluncurkan udara konvensional.[IT/r]