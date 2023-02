Moskow: AS Harus Mengatasi 'Sindrom Impunitasnya' 

IslamTimes - Washington seharusnya tidak mengharapkan dunia untuk melupakan bahwa mereka memalsukan pembenarannya atas invasi Irak tahun 2003, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Ryabkov mengatakan kepada RIA Novosti pada hari Sabtu (4/2).

Diplomat Rusia itu membuat pernyataan tersebut pada malam peringatan 20 tahun pidato yang sekarang terkenal oleh Menteri Luar Negeri AS saat itu Colin Powell di Dewan Keamanan PBB, di mana dia menunjukkan dugaan bukti senjata pemusnah massal Irak, termasuk senjata biologis. .Untuk mendukung kasusnya, Powell memamerkan sebotol kecil bubuk putih, yang dianggap mewakili antraks, dan memberi tahu dewan bahwa AS tidak punya pilihan lain selain berperang. Namun, tidak ada senjata pemusnah massal yang pernah ditemukan di Irak.Aksi Powell di PBB “telah lama menjadi lambang kemunafikan dan keyakinan elit penguasa AS atas impunitasnya sendiri dan haknya yang tak tertandingi untuk secara angkuh mengajar seluruh dunia,” kata Ryabkov. Dia menambahkan bahwa itu juga merupakan simbol dari kesediaan Washington untuk "menggunakan kekuatan melawan lawan yang jelas lebih lemah untuk mempertahankan hegemoni globalnya sendiri."Namun, diplomat tersebut menyarankan bahwa – tidak seperti di tahun 2000-an dan selama kampanye pengeboman NATO di Yugoslavia tahun 1999 – Washington tidak dapat lolos dari “bandit internasional” dalam kondisi saat ini.“Dalam lanskap geopolitik yang berubah dengan cepat, AS sekarang secara objektif tidak dapat menggunakan skenario penggunaan kekuatan setiap kali terasa seperti itu, tanpa menghadapi konsekuensi serius,” katanya, menunjuk pada “penerbangan yang memalukan” dari pasukan AS. dari Afganistan pada tahun 2021.Namun, seperti yang ditunjukkan oleh "campur tangan" Washington dalam konflik Ukraina, kemunduran ini tidak menghentikan AS untuk menganut cara-cara lamanya, lanjut diplomat itu.“Orang Amerika harus menyesuaikan diri dengan rel baru dan menyingkirkan sindrom impunitas yang begitu jelas terwujud selama skandal botol [anthrax]. Hal yang sama berlaku untuk mempertimbangkan Rusia dan China, serta pemain internasional utama lainnya yang membentuk tatanan dunia multilateral yang lebih adil,” tambah Ryabkov.AS seharusnya tidak menghargai harapan apa pun bahwa “kenangan tentang apa yang terjadi 20 tahun lalu akan terkubur dalam pasir sejarah modern yang bergeser,” simpul diplomat Rusia itu.[IT/r]