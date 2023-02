China Mengecam NATO, Memperingatkan 'Konfrontasi dan Krisis' di Depan

IslamTimes - Dunia akan terus dilanda perang dan gejolak geopolitik selama NATO terus bersikap seolah-olah masih berperang dalam Perang Dingin dan Tirai Besi belum runtuh, kata Kementerian Luar Negeri China pada hari Jumat (24/2).

Beijing telah mengklaim bahwa selama blok tersebut berpegang teguh pada "mentalitas Perang Dingin", dunia akan diganggu oleh konflik."Berpegang teguh pada mentalitas Perang Dingin mengarah pada antagonisme dan konfrontasi," kata juru bicara kementerian Wang Wenbin kepada wartawan dalam sebuah pengarahan di Beijing. “Berakhirnya Perang Dingin lebih dari tiga dekade lalu tidak berarti berakhirnya pemikiran zero-sum dan mentalitas Perang Dingin. Tembok Berlin telah diruntuhkan, namun pagar ideologi dan prasangka berdasarkan nilai-nilai masih berdiri.”Wang mengeluarkan komentarnya saat Beijing memperingati satu tahun operasi militer Rusia di Ukraina. Sebelumnya pada hari Jumat, kementerian merilis rencana 12 poin untuk mengakhiri pertempuran – sebuah peta jalan yang oleh Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg dianggap kurang “kredibilitas” karena China telah mempertahankan hubungan dekatnya dengan Rusia.Wang mencatat bahwa NATO, yang dibentuk pada tahun 1949 untuk memberikan keamanan kolektif melawan Uni Soviet, terus ada selama tiga dekade setelah runtuhnya Uni Soviet. Blok militer Barat “bahkan terus-menerus berusaha untuk melampaui zona pertahanan tradisional dan ruang lingkupnya serta memicu ketegangan dan menciptakan masalah di Asia-Pasifik,” katanya."Jika mentalitas Perang Dingin seperti itu terus berlanjut dan tidak terkendali, konfrontasi dan krisis akan menjadi masa depan bagi kita semua.”China telah mempertahankan netralitas atas krisis Ukraina meskipun ada tekanan kuat dari AS dan sekutu NATO-nya untuk mengutuk Rusia. Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengancam pada hari Kamis bahwa Beijing akan menghadapi "konsekuensi serius" jika membantu Rusia menghindari sanksi Washington atau memberikan bantuan ke Moskow.“Kami pasti akan terus menjelaskan kepada pemerintah China dan perusahaan serta bank di yurisdiksi mereka tentang aturan apa yang terkait dengan sanksi kami dan konsekuensi serius yang akan mereka hadapi karena melanggarnya,” kata Yellen pada KTT G20 di New Delhi.Wang menuduh Washington menerapkan standar ganda, bersikeras untuk menghormati kedaulatan Ukraina bahkan ketika AS dengan sembrono melanggar kedaulatan negara lain. Dia juga mencaci duta besar Amerika untuk Beijing, Nicholas Burns, karena menepis laporan China tentang hegemoni AS sebagai "propaganda kasar dan kekuatan besar yang tidak layak." Wang berkata bahwa "kami ingin mengatakan kepada duta besar AS bahwa diplomasi yang kuat dan koersif adalah hal yang benar-benar tidak layak untuk sebuah kekuatan besar."[IT/r]