Lavrov: Rusia Tidak Akan Lagi Mengandalkan Barat dalam Kebijakan Energi

IslamTimes - Rusia tidak akan lagi bergantung pada mitra Barat dalam kebijakan energinya, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan pada hari Jumat (3/3).

“Tentu saja, perang yang kami coba akhiri dan yang dimulai oleh Barat melawan kami menggunakan Ukraina telah memengaruhi kebijakan Rusia, termasuk kebijakan energi. <…> Yang berubah adalah kami tidak lagi bergantung pada mitra Barat mana pun. Kami tidak akan membiarkan mereka meledakkan pipa gas lagi, ”kata menteri.Ketika Rusia meminta penyelidikan atas ledakan Nord Stream, menteri mengatakan, "permintaan itu segera ditolak." "Orang Amerika menyebutnya 'omong kosong', dan ketika Seymour Hersh menerbitkan temuannya, Anda dapat melihat reaksi orang Eropa dan Amerika," kata Lavrov, menambahkan, "Jerman dipermalukan dalam segala hal, fisik, moral, dan lainnya." Dia mencatat bahwa semua tindakan AS saat ini bertujuan untuk menjadikan Eropa sebagai “pemain bawahan” ke Washington.“Kebijakan energi Rusia akan memprioritaskan mitra yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya. India dan China tidak diragukan lagi di antara mereka,” Lavrov menyimpulkan.Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Ryabkov mengatakan sebelumnya bahwa Moskow tidak ragu bahwa AS mencegah Rusia berpartisipasi dalam penyelidikan ledakan di pipa gas Nord Stream dan Nord Stream 2. “Kami tidak diizinkan melibatkan ahli kami dalam penyelidikan. Baik sebagai peserta, maupun sebagai ahli, termasuk dari Gazprom. Tidak diragukan lagi, Amerika Serikat berada di belakang ini,” katanya.Pada tanggal 27 September 2022, Nord Stream AG melaporkan kerusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang terjadi sehari sebelumnya pada tiga rangkaian pipa gas lepas pantai Nord Stream 1 dan Nord Stream 2. Pada 26 September 2022, seismolog Swedia mencatat dua ledakan di sepanjang jalur pipa. Kantor Kejaksaan Agung Rusia membuka kasus pidana atas tuduhan terorisme internasional.Pada 8 Februari, jurnalis investigasi AS Seymour Hersh menerbitkan sebuah artikel di mana dia mengklaim, mengutip sumber, bahwa penyelam Angkatan Laut AS telah menempatkan alat peledak di bawah pipa gas Nord Stream 1 dan 2 di bawah kedok latihan BALTOPS pada Juni 2022, dan bahwa orang Norwegia telah mengaktifkan bom tersebut tiga bulan kemudian. Menurut jurnalis tersebut, keputusan untuk melakukan operasi tersebut dibuat oleh Presiden AS Joe Biden secara pribadi, setelah sembilan bulan berdiskusi dengan pakar keamanan Gedung Putih. Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih Adrienne Watson mengatakan dalam sebuah komentar kepada TASS bahwa akun Hersh adalah "benar-benar fiksi palsu dan lengkap."Pada pertemuan para menteri luar negeri G20 pada 2 Maret, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan bahwa Moskow akan terus mengupayakan penyelidikan yang cepat dan tidak memihak terhadap sabotase pipa gas. Moskow bersikeras untuk berpartisipasi dalam penyelidikan ini, tambahnya.[IT/r]