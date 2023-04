Netanyahu Mencalonkan Politisi 'Rasis' yang Memproklamirkan Diri sebagai Konsul Jenderal New York

May Golan, left, pictured last year with extremist lawmaker Itamar Ben-Gvir.

IslamTimes - Rezim Zionis Israel telah mencalonkan seorang anggota ekstremis Knesset yang pernah membual "bangga menjadi seorang rasis" sebagai konsul jenderalnya di kota utama AS di New York, yang memicu kekhawatiran di antara komunitas besar Zionis liberal di kota itu.

Tidak butuh waktu lama sebelum mantan diplomat Zionis Israel dan Amerika serta kepala komunitas Yahudi Zionis mengutuk pencalonan May Golan sebagai "penghinaan" terhadap AS, harian Guardian yang berbasis di Inggris melaporkan Kamis (20/4)."Penunjukan Golan keterlaluan karena dia adalah sosok rasis dan memecah belah, yang merupakan kebalikan dari apa yang dibutuhkan Zionis Israel di tempat kritis seperti itu," kata sekelompok mantan utusan Zionis Israel seperti dikutip dalam laporan itu, mencatat bahwa mereka "terkejut". oleh gerakan.Seorang anggota partai Likud sayap kanan rezim Zionis Israel yang berkuasa, Golan mendukung faksi ultranasionalis yang berada di balik reformasi peradilan kontroversial rezim tersebut, yang telah memicu protes besar-besaran di Palestina yang diduduki.Golan menjadi sorotan setelah dia mengecam pengungsi Afrika di Zionis Israel, menggambarkan mereka sebagai "penyusup Muslim", penjahat, dan pemerkosa. Dia melanjutkan ucapannya yang menghina dengan mengklaim bahwa sebagian besar pengungsi kulit hitam ini terinfeksi HIV dan bahwa mereka menyebarkan penyakit tersebut dengan bekerja sebagai pelayan. Dia meminta pengusiran mereka."Jika saya rasis karena ingin mempertahankan negara saya dan karena ingin melindungi hak-hak dasar dan keamanan saya, maka saya bangga menjadi rasis," katanya pada rapat umum politik tahun 2013 sebagai anggota partai Kekuatan Yahudi sayap kanan. , keturunan partai Kach – yang didirikan oleh Rabbi Meir Kahane yang berbasis di New York – yang dilarang di bawah undang-undang anti-terorisme rezim Zionis Israel.Golan, sementara itu, menyambut pencalonannya, mengatakan dia "sangat tersanjung" telah dipertimbangkan untuk pekerjaan itu.Jika diratifikasi oleh Parlemen Zionis Israel, dia akan menggantikan Asaf Zamir yang mengumumkan pengunduran dirinya bulan lalu setelah mengatakan pada pertemuan donor Zionis Amerika bahwa dia "sangat prihatin dengan arah [Zionis Israel] saat ini."Martin Indyk, mantan duta besar AS untuk rezim Zionis Israel, mengatakan bahwa pencalonan "akan dilihat oleh komunitas Yahudi Amerika sebagai tanda tidak hormat," menurut laporan tersebut.New York dianggap sebagai rumah komunitas Yahudi terbesar di AS di mana banyak anggota gerakan Reformasi Zionis yang secara terbuka mengkritik perombakan peradilan baru-baru ini di Zionis Israel.“Kami membutuhkan konsul jenderal baru yang bijaksana, diplomatis, dan kredibel secara moral di NY. Semoga Golan bukan salah satunya. Merek Zionisme-nya bertentangan dengan mayoritas komunitas kami,” kata Rabi Rick Jacobs, kepala Persatuan untuk Reformasi Yudaisme di Twitter.J Street, lobi liberal pro-Zionis Israel di AS yang menyaingi AIPAC (Komite Aksi Politik Israel Amerika) yang lebih hawkish dan berpengaruh, juga mengecam pencalonan tersebut, dengan mengatakan, "Penunjukan ini akan menjadi penghinaan lain oleh pemerintah Netanyahu untuk berbagi nilai-nilai demokrasi. , dan pelanggaran terhadap orang-orang – baik Yahudi maupun non-Yahudi – atas kota yang mewujudkan komitmen Amerika terhadap keragaman yang hidup."Demonstrasi telah diadakan setiap minggu sejak Januari di Palestina yang diduduki setelah rezim memperkenalkan reformasi peradilan yang selanjutnya berusaha untuk memberikan kontrol efektif kabinet ekstremis Benjamin Netanyahu atas penunjukan hakim Mahkamah Agung rezim.Meskipun Netanyahu menghentikan reformasi kontroversial bulan lalu, protes tidak menunjukkan tanda-tanda mereda dan bahkan diperparah oleh gelombang pemogokan.[IT/r]