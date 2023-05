Laporan: UEA bin Zayed 'Terkejut' AS Menagih Biaya Dukungan dari Abu Dhabi Melawan Yaman

IslamTimes - Putra Mahkota UEA saat itu Mohammed bin Zayed Al Nahyan dan pejabat Emirat lainnya "terkejut" tahun lalu ketika AS meminta Abu Dhabi, sekutu dekat Washington, untuk membayar dukungan militer yang telah diterimanya melawan serangan balasan Yaman, sebuah laporan mengatakan .

Situs web berita yang berbasis di AS, Axios, mengutip pejabat Emirat dan Amerika, mengungkapkan hal itu dalam sebuah laporan dari sebuah buku yang dirilis minggu ini berjudul Trump's Peace, yang ditulis oleh Barak Ravid.Laporan itu mengatakan permintaan AS datang setelah tentara Yaman pada 17 Januari 2022 melancarkan operasi jauh di dalam UEA sebagai pembalasan atas perannya dalam perang yang dipimpin Saudi di negara miskin itu.Menyusul serangan pesawat nirawak pembalasan, Mohammed bin Zayed - yang sekarang menjadi penguasa UEA - dilaporkan mengadakan pertemuan darurat dengan komandan militernya untuk mencari tahu tindakan segera apa yang harus diambil untuk mengusir serangan tentara Yaman di masa depan.Menurut laporan tersebut, militer Emirat mengatakan cara terbaik adalah dengan menerbangkan F-16 Angkatan Udara Emirat dan Mirage 2000 setiap saat, yang akan membutuhkan kemampuan pengisian bahan bakar yang dimiliki oleh Angkatan Udara AS. Akibatnya, AS beberapa kali setuju untuk mengisi bahan bakar jet tempur Emirat dengan kapal tanker strategis KC-135 yang dikerahkan ke Pangkalan Udara Al Dhafra di Abu Dhabi.Beberapa hari setelah serangan itu, atase militer di kedutaan AS tiba untuk pertemuan dengan pejabat militer senior UEA di mana mereka menyerahkan tagihan pengisian bahan bakar kepada rekan-rekan Emirat mereka.Situs web berita Amerika mengatakan insiden itu "sangat ofensif" ke UEA karena itu adalah bukti lebih lanjut dari perasaan Mohammed bin Zayed yang tumbuh bahwa Washington telah meninggalkan Abu Dhabi pada saat dibutuhkan."Syekh Mohammed sangat marah," kata penasihat Departemen Luar Negeri Derek Chollet seperti dikutip oleh Axios."Saya merasa tidak enak bahwa begitu banyak waktu telah berlalu, bahwa dia merasa kesal dan kami tidak memiliki indikasi bahwa ini adalah masalahnya. Kami tentu menanggapinya dengan sangat, sangat serius dan merasa bahwa kami merespons dengan cara yang kami pikir benar terhadap teman-teman kita yang membutuhkan. Sheikh Mohammed tidak merasa seperti itu," kata Chollet.Permintaan Washington tahun lalu dibuat selama titik terendah dalam hubungan AS-UEA, dengan Abu Dhabi menandakan kegelisahan atas apa yang dianggapnya sebagai penurunan komitmen Amerika Serikat terhadap keamanan mitranya di wilayah tersebut.Duta Besar Emirat untuk AS mengatakan pada Maret 2022 bahwa hubungan kedua negara sedang melalui "tes tekanan".Kedua belah pihak mulai memperbaiki hubungan dan kembali normal setelah pertemuan Presiden AS Joe Biden dengan Mohammed bin Zayed di kota Jeddah, Saudi, Juli lalu.Arab Saudi dan sejumlah sekutu regionalnya – termasuk UEA – melancarkan perang brutal melawan Yaman pada Maret 2015.Perang diluncurkan untuk melenyapkan gerakan Ansarullah Yaman dan mengangkat kembali mantan presiden Yaman Abd Rabbuh Mansour Hadi, sekutu setia Riyadh. Perang yang disertai pengepungan ketat gagal mencapai tujuannya, tetapi telah menewaskan ratusan ribu orang Yaman. PBB menyebut situasi di Yaman sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia.[IT/r]