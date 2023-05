Pyongyang: Semenanjung Korea di 'Ambang Ledakan'

IslamTimes - Latihan militer bersama Washington dengan Korea Selatan dan Jepang mendorong kawasan itu lebih dekat ke konflik bersenjata, kata Korea Utara pada hari Jumat (19/5). Peringatan itu muncul saat AS dan Seoul bersiap untuk melakukan latihan terbesar mereka.

Peringatan itu muncul saat Washington dan Seoul bersiap untuk latihan gabungan terbesar mereka sejauh iniKantor Berita Pusat Korea (KCNA) yang dikelola negara mengatakan situasi di Semenanjung Korea "di ambang ledakan", menggambarkan permainan perang yang dipimpin AS sebagai "sifat yang lebih tersembunyi dan berbahaya."Badan itu mengatakan Pyongyang memandang latihan yang dirancang untuk mensimulasikan "skenario perang" sebagai ancaman terhadap keamanannya. "Latihan untuk 'memusnahkan' kekuatan nuklir hanyalah omong kosong belaka," kata KCNA, mengacu pada persenjataan strategis Korea Utara.“Merupakan hak yang sah dari negara berdaulat untuk melengkapi dirinya dengan sarana pertahanan diri yang lebih kuat untuk mengatasi situasi genting yang ada dan ancaman prospektif,” kata agensi tersebut, memperingatkan bahwa Washington dan Seoul akan “menghadapi tanggapan yang sesuai.”Minggu depan, AS dan Korea Selatan akan meluncurkan latihan tembakan gabungan terbesar yang pernah ada untuk menandai peringatan 70 tahun aliansi mereka dan peringatan 75 tahun Angkatan Bersenjata Korea Selatan. Dibagi menjadi lima fase, latihan akan berlangsung antara 25 Mei dan 15 Juni. Ini akan melibatkan jet tempur F-35A dan helikopter serang AH-64 Apache, serta tank dan beberapa peluncur roket, menurut kantor berita Yonhap yang berbasis di Seoul. .AS bersikeras bahwa latihan semacam itu menunjukkan komitmen Washington untuk mempertahankan sekutunya dari potensi serangan Korea Utara.[IT/r]