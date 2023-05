OKI Menegaskan Kedaulatan Palestina atas al-Quds, Mendesak Tindakan terhadap Pelanggaran Israel

IslamTimes - Organisasi Kerjasama Islam (OKI) telah menegaskan hak kedaulatan Palestina atas al-Quds, rumah bagi kompleks Masjid al-Aqsa, menyerukan masyarakat internasional untuk memaksa Zionis Israel mengakhiri pelanggarannya di kota yang diduduki.

Dalam komunike terakhir yang dikeluarkan pada hari Rabu (24/5) setelah pertemuan luar biasa di kota Jeddah, Saudi, organisasi antar pemerintah yang beranggotakan 57 orang tersebut menegaskan kembali bahwa rezim Israel tidak memiliki kedaulatan atas al-Quds dan situs suci Islam dan Kristennya.Pertemuan itu menyusul serangan provokatif oleh menteri keamanan sayap kanan Zionis Israel Itamar Ben-Gvir ke kompleks Masjid al-Aqsa dan serangan lanjutan oleh pasukan pendudukan terhadap warga Palestina di al-Quds.“Serbuan menteri Zionis Israel terhadap Masjid al-Aqsa yang diberkahi dan melanggar kesuciannya adalah langkah provokatif yang dikutuk dengan keras dan merupakan pelanggaran hukum internasional yang mencolok dan tidak dapat diterima serta status sejarah dan hukum yang ada di al-Quds dan tempat suci,” kata OKI.“Ini adalah eskalasi berbahaya yang mengharuskan komunitas internasional, termasuk Dewan Keamanan, untuk segera menghentikannya melalui langkah-langkah efektif yang akan memaksa Zionis Israel, kekuatan pendudukan, untuk menghentikan serangannya terhadap rakyat Palestina dan pelanggarannya terhadap hukum internasional dan hukum humaniter internasional.”Komite Eksekutif Organisasi Kerjasama Islam (#OKI), dalam #Extraordinary Meeting on the Attacks against #AlAqsa , diadakan pada hari Rabu, 24 Mei 2023, di markas besar Sekretariat Jenderal OKI di Jeddah. pic.twitter.com/7tpXBOz2aq— OIC (@OIC_OCI) 24 Mei 2023Lebih lanjut ditekankan bahwa Masjid al-Aqsa adalah tempat ibadah bagi umat Islam, dan Wakaf Islam Yordania adalah otoritas hukum yang bertanggung jawab atas urusannya.Kompleks Masjid al-Aqsa dikelola oleh Wakaf sebagai bagian dari perjanjian lama di mana hanya umat Islam yang diizinkan untuk sholat di lokasi tersebut. Pengunjung non-Muslim diperbolehkan berkunjung pada waktu-waktu tertentu dan hanya ke daerah-daerah tertentu.Juga dalam komunikenya, OKI mengatakan “menegaskan hak Negara Palestina untuk berdaulat atas kota Yerusalem Timur (al-Quds) yang diduduki, dan bahwa Israel, kekuatan pendudukan, tidak memiliki hak atau kedaulatan atas kota yang diduduki. al-Quds dan situs suci Islam dan Kristennya.”Dalam langkah provokatif lainnya pada hari Minggu, perdana menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu mengadakan rapat kabinet mingguan di sebuah terowongan di bawah Masjid al-Aqsa.OKI mengecam langkah tersebut, dengan mengatakan "tindakan provokatif dan ilegal seperti itu batal demi hukum dan tidak memiliki efek hukum."Ini juga menyoroti pentingnya upaya bersama oleh negara-negara anggota OKI untuk melindungi Masjid al-Aqsa dan mendukung ketabahan warga Palestina di al-Quds dalam menghadapi kebijakan agresif Israel yang bertujuan mengendalikan kota, mengubah identitas aslinya sebagai Arab. serta status sejarah dan hukum yang ada.Sementara itu, organisasi tersebut mendesak masyarakat internasional “untuk menekan Zionis Israel … untuk menghentikan pelanggaran [nya], termasuk perluasan pemukiman dan semua tindakan yang bertujuan untuk mengubah status quo hukum dan sejarah di Masjid al-Aqsa yang diberkati, yang akan mendorong situasi tersebut. di wilayah tersebut menuju kemerosotan lebih lanjut.”Upaya, tambahnya, harus diaktifkan menuju perdamaian abadi dan apa yang disebut solusi dua negara yang menjamin pembentukan negara Palestina merdeka pada garis 1967 dengan al-Quds Timur sebagai ibukotanya.[IT/r]