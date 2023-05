Biden dan McCarthy Mencapai Kesepakatan Anggaran Tentatif untuk Menghindari Kesepakatan di tengah Permusuhan yang Terus Berlanjut

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden dan Ketua DPR dari Partai Republik Kevin McCarthy telah mencapai kesepakatan tentatif untuk menaikkan plafon utang pemerintah meskipun masih ada perbedaan permusuhan antara kedua pemimpin dan partai masing-masing.

Terlepas dari terobosan tersebut, McCarthy memperingatkan pada hari Sabtu (27/5) bahwa "masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan" untuk mendapatkan dukungan dari Kongres, menambahkan, "Setelah berminggu-minggu negosiasi, pada prinsipnya kami telah mencapai kesepakatan."McCarthy, yang berbicara dengan Biden pada hari Sabtu (27/5) untuk menutup kesepakatan, mengatakan dia akan berkonsultasi lagi dengan presiden AS pada hari Minggu (28/5) dan mengawasi penyusunan akhir RUU tersebut tanpa merinci secara spesifik. DPR "kemudian akan memberikan suara pada hari Rabu (31/5).""Saya baru saja menutup telepon dengan presiden beberapa saat yang lalu. Setelah dia membuang-buang waktu dan menolak untuk bernegosiasi selama berbulan-bulan, kami telah mencapai kesepakatan prinsip yang layak untuk rakyat Amerika," tulisnya dalam sebuah posting Twitter, mengungkap permusuhan yang terus berlanjut antara kedua pemimpin yang mencerminkan kepahitan yang melonjak di antara anggota dari dua partai politik yang dominan.Saya baru saja menutup telepon dengan presiden beberapa saat yang lalu. Setelah dia membuang-buang waktu dan menolak untuk bernegosiasi selama berbulan-bulan, kami mencapai kesepakatan prinsip yang layak untuk rakyat Amerika.Saya akan menyampaikan pernyataan pada pukul 21:10 ET. Tonton di sini: https://t.co/vmn31INPH5— Kevin McCarthy (@SpeakerMcCarthy) 28 Mei 2023Biden juga pergi ke Twitter untuk menyatakan pada hari Sabtu (27/5) bahwa pihak lawan telah mencapai kesepakatan tentatif setelah perselisihan berbulan-bulan, dengan mengklaim: "Ini adalah langkah maju yang penting yang mengurangi pengeluaran sambil melindungi program-program penting untuk orang yang bekerja dan menumbuhkan ekonomi untuk semua orang."Biden lebih lanjut mengklaim dalam pernyataan publiknya bahwa kesepakatan itu adalah "kabar baik bagi rakyat Amerika, karena itu mencegah apa yang bisa menjadi bencana default dan akan menyebabkan resesi ekonomi, rekening pensiun hancur, dan jutaan pekerjaan hilang."Tadi malam, Ketua DPR McCarthy dan saya pada prinsipnya mencapai kesepakatan anggaran.Ini adalah langkah maju yang penting yang mengurangi pengeluaran sambil melindungi program-program penting untuk pekerja dan menumbuhkan ekonomi untuk semua orang. Dan, perjanjian tersebut melindungi saya dan…— Presiden Biden (@POTUS) 28 Mei 2023Pernyataan kedua pemimpin tentang kesepakatan yang akan menguntungkan rakyat Amerika dimaksudkan untuk publisitas dan kurang detail.McCarthy juga mengklaim dalam jumpa pers beberapa menit setelah posting Twitter-nya bahwa RUU anggaran baru pemerintah AS mencakup "pengurangan pengeluaran yang bersejarah, reformasi konsekuensial, akan mengangkat orang keluar dari kemiskinan ke dalam angkatan kerja dan memerintah dalam jangkauan pemerintah."Namun, pernyataannya tampaknya menunjukkan bahwa Demokrat kemungkinan besar telah menyerah pada beberapa tuntutan Republik untuk pemotongan pengeluaran untuk mencapai kesepakatan tentang kenaikan plafon utang."Tidak ada pajak baru, tidak ada program pemerintah baru, masih banyak lagi di dalam RUU itu," lanjut McCarthy.Kesepakatan tentatif antara dua saingan dan partai politik AS yang dominan datang hanya sehari setelah Ketua Duma Rusia Vyacheslav Volodin menekankan bahwa AS telah merencanakan skema untuk menipu negara lain melalui utangnya yang mencapai $31,4 triliun.Anggota parlemen top Rusia pada hari Jumat juga menyamakan default AS dengan skema piramida global menuju keruntuhan yang tak terelakkanSebelum kesepakatan mereka, Menteri Keuangan AS Janet Yellen telah berulang kali memperingatkan bahwa AS berada di jalur untuk gagal bayar utang paling cepat 5 Juni.Dewan Penasihat Ekonomi Gedung Putih juga mengklaim bahwa kemungkinan dampak dari gagal bayar utang AS bisa menjadi resesi dunia, pasar kredit yang membeku di seluruh dunia dan pasar saham ambruk, selain PHK massal.[IT/r]