Pentagon: China Menolak Kontak dengan Militer AS 

IslamTimes - Upaya Pentagon untuk menjangkau militer China dalam beberapa bulan terakhir telah diabaikan atau ditolak, klaim Ely Ratner, Asisten Menteri Pertahanan AS untuk Urusan Keamanan Indo-Pasifik.

Washington mengatakan tidak mendapat tanggapan dari Beijing atas permintaan pertemuan antara kepala pertahanan negaraMenteri Pertahanan Lloyd Austin “percaya akan pentingnya jalur komunikasi terbuka dengan RRC [Republik Rakyat China] dan kami telah berupaya untuk membangun jalur komunikasi terbuka tersebut. Sayangnya ... kami mengalami banyak kesulitan ketika kami mengusulkan kontak telepon, pertemuan, dialog,” kata Ratner dalam acara yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Strategis dan Internasional di Washington pada hari Kamis (25/5).Ketua Kepala Staf Gabungan, Jenderal Mark Milley, bersama dengan kepala Laksamana Komando Indo-Pasifik AS, John Aquilino – dan pejabat berseragam dan sipil lainnya – telah meminta Beijing untuk berdialog, tetapi “permintaan itu [ditolak] atau tidak dijawab,” katanya.“AS dan Departemen Pertahanan telah mengulurkan tangan untuk pertanyaan tentang keterlibatan militer ke militer ini, tetapi kami belum memiliki mitra yang bersedia secara konsisten,” jelas Ely Ratner.Dialog antara pejabat militer kedua negara sangat penting “untuk mencegah salah persepsi dan salah perhitungan dan untuk mencegah krisis lepas kendali,” tegas pejabat itu.Dalam contoh terbaru, permintaan Pentagon untuk pembicaraan antara Austin dan timpalannya dari China Li Shangfu di Forum Dialog Shangri-La di Singapura minggu depan “belum dijawab dengan satu atau lain cara,” catat Ratner.Menurut sebuah laporan oleh Financial Times, Beijing mengatakan kepada Washington awal bulan ini bahwa "ada sedikit kemungkinan" Li duduk bersama Austin di Singapura karena sanksi yang dijatuhkan pada kepala pertahanan China atas dugaan keterlibatannya dalam pembelian senjata canggih Rusia. . Namun, Ratner mengklaim bahwa pembatasan itu sama sekali tidak menghalangi Li untuk mengadakan pembicaraan dengan rekannya dari AS. "Bola ada di pengadilan mereka pada saat ini," katanya.Kepala pertahanan AS dan China terakhir bernegosiasi pada KTT Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara di Kamboja pada November. Saat itu, Wei Fenghe adalah menteri pertahanan China. Austin dan Li – yang diangkat ke jabatannya pada bulan Maret – belum pernah bertemu langsung.Hubungan antara Beijing dan Washington sangat tegang sejak Agustus lalu, ketika Ketua DPR AS Nanacy Pelosi mengunjungi pulau Taiwan yang berpemerintahan sendiri, yang dipandang China sebagai bagian dari wilayahnya. Mereka semakin memburuk setelah apa yang disebut insiden "balon mata-mata" pada bulan Februari. Washington mengklaim telah menembak jatuh pesawat pengintai China di atas wilayahnya, sementara Beijing mengatakan itu hanyalah balon cuaca, yang secara tidak sengaja tersesat ke AS. Kunjungan ke China oleh Menteri Luar Negeri AS Antony Bliken, yang telah ditunda karena krisis, belum terjadi hingga hari ini.Pekan lalu, diplomat top China Wang Yi dan Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengadakan pertemuan di ibukota Austria, Wina. Menurut Washington, kedua belah pihak sepakat bahwa insiden pada bulan Februari itu "disayangkan" dan berjanji akan "membangun kembali standar, saluran komunikasi yang normal." Pejabat China menggambarkan pertemuan itu sebagai "substantif," menambahkan bahwa Beijing akan "terus memanfaatkan saluran komunikasi strategis ini dengan baik," lapor kantor berita Xinhua yang dikelola pemerintah.[IT/r]