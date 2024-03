Pemungutan Suara DK PBB Mengenai Resolusi Gencatan Senjata Baru Di Gaza Ditunda hingga 25 Maret

UNSC vote

IslamTimes - Karena rancangan AS sebelumnya gagal menyerukan gencatan senjata di Gaza, rancangan baru ini memiliki seruan yang lebih jelas dan langsung namun tampaknya memerlukan "diskusi lebih lanjut".

Menyusul veto rancangan resolusi mengenai Gaza yang dipimpin AS, pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB mengenai naskah baru yang menyerukan gencatan senjata segera di Gaza telah ditunda hingga Senin [25 Maret], sumber diplomatik memberitahu AFP.Menurut sumber-sumber diplomatik, resolusi gencatan senjata baru yang seharusnya diputuskan hari ini ditunda untuk memberi ruang bagi diskusi lebih lanjut.Rancangan resolusi baru, seperti yang dilihat oleh AFP, “menuntut gencatan senjata segera” selama bulan suci Ramadhan yang sedang berlangsung yang mengarah pada “gencatan senjata permanen yang berkelanjutan” yang dipatuhi oleh “semua pihak”.Delapan dari 10 anggota tidak tetap Dewan Keamanan telah merancang rancangan tersebut, yang juga mendesak pembebasan tawanan “segera dan tanpa syarat” dan penghapusan “semua hambatan” bagi bantuan kemanusiaan untuk memasuki Jalur Gaza yang terkepung.Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour mengatakan, "Kami sebagai Kelompok Arab dengan suara bulat mendukung dan mendukung rancangan resolusi tersebut," karena ia sebelumnya menyebut rancangan resolusi yang dipimpin AS itu bias.Namun, Duta Besar AS Linda Thomas-Greenfield memiliki pendirian berbeda ketika ia mengatakan bahwa resolusi tersebut akan menempatkan perundingan diplomatik yang sedang berlangsung untuk mencapai kesepakatan dengan mempertahankan risiko pembebasan para tawanan sehingga mengulangi klaim yang sama yang diberikan Amerika Serikat sebelum memveto resolusi gencatan senjata sebelumnya. .[IT/r]“Dalam bentuknya yang sekarang, teks tersebut gagal mendukung diplomasi sensitif di kawasan. Lebih buruk lagi, hal itu justru bisa memberi Hamas alasan untuk meninggalkan kesepakatan yang ada,” katanya.