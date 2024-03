NBC News: Tidak Ada Rencana yang Jelas untuk Pengiriman Bantuan AS ke Gaza Melalui Air

Humanitarian aid deliveries to Gaza

IslamTimes - Para pejabat AS mengatakan Pentagon yakin usulan pekerja dari negara lain untuk mengirimkan bantuan dari dermaga ke pantai Gaza membawa risiko keamanan.

Departemen Pertahanan AS masih belum memiliki rencana tentang bagaimana melaksanakan inisiatif Presiden AS Joe Biden untuk membangun dermaga terapung tanpa menimbulkan ancaman keamanan bagi pasukan AS atau pekerja pihak ketiga, lapor NBC News, mengutip pejabat AS.Masyarakat Gaza menghadapi kekurangan makanan, air, dan obat-obatan, dan PBB memperingatkan akan risiko kelaparan. Seluruh penduduk yang berjumlah 2,2 juta jiwa berada dalam krisis atau tingkat kerawanan pangan yang lebih buruk, menurut Program Pangan Dunia (WFP). Hal ini terjadi ketika Zionis Israel terus memblokir penyeberangan darat yang memungkinkan ribuan ton bantuan masuk ke Jalur Gaza yang terkepung.Sebelumnya pada bulan Maret, Biden memerintahkan Pentagon untuk membangun pelabuhan sementara untuk pengiriman bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza. Bantuan pertama-tama akan dipasok ke dermaga terapung dan kemudian dikirim ke pantai dengan kapal-kapal kecil, menurut Departemen Pertahanan.Pemerintahan Biden bersikukuh bahwa tidak ada personel AS yang akan memasuki Gaza setelah pengiriman bantuan menggunakan dermaga terapung dimulai, kata laporan itu. Pada saat yang sama, usulan agar pekerja dari negara lain untuk mengirimkan bantuan membawa risiko keamanan, ungkap laporan tersebut.Salah satu opsi utama yang sedang dipertimbangkan adalah menarik pengemudi dan penjaga keamanan dari negara lain, lapor stasiun televisi tersebut. Namun, masih belum jelas apakah mereka harus warga Zionis Israel, Palestina, atau dari negara lain.“Seseorang dapat memasang bom di truk dengan pengatur waktu atau detonator jarak jauh dan menyebabkan bencana,” kata seorang pejabat militer AS.Laporan tersebut menambahkan bahwa para pejabat militer AS juga mendiskusikan siapa yang akan menjaga dan memeriksa truk-truk tersebut begitu mereka mencapai Gaza, dan siapa yang akan mengangkut pasokan ke dan dari titik distribusi.Para pejabat AS mengatakan kepada NBC News bahwa Zionis Israel sedang mempertimbangkan untuk menggunakan Perusahaan Militer Swasta (PMC) internasional untuk mengamankan dermaga Amerika yang akan segera didirikan di Jalur Gaza.Seorang mantan pejabat AS dan dua pejabat AS saat ini mengatakan kepada NBC News bahwa "Israel" telah mendekati beberapa perusahaan keamanan, dan menyarankan kepada para pejabat AS agar negara-negara lain membayar harga yang "besar" kepada kontraktor militer swasta.Hanya “sebagian” pejabat AS yang menyatakan penolakan terhadap gagasan pendaratan PMC di Jalur Gaza, terutama jika kontraktor tersebut berkewarganegaraan Amerika.Patut dicatat bahwa pada awal Maret, Sigrid Kaag, koordinator bantuan PBB untuk Jalur Gaza, menekankan bahwa pengiriman pasokan kemanusiaan ke Gaza melalui udara atau laut tidak dapat menggantikan pengiriman darat.Dia menekankan bahwa komunitas internasional harus “membanjiri pasar di Gaza dengan barang-barang kemanusiaan” dan “menghidupkan kembali sektor swasta” sehingga lebih banyak barang komersial dapat masuk untuk memenuhi kebutuhan warga sipil.[IT/r]