Di Iran 70 Laboratorium Khusus Corona untuk Tes 6.000 Orang per Hari

Islam Times - Lebih dari 6.000 orang dites untuk COVID-19 di Iran per hari di sekitar 50 laboratorium yang dikelola negara di seluruh negeri, kata direktur Pasteur Institute of Iran Alireza Biglari.

"Lebih dari 220.000 test kit sejauh ini telah disumbangkan ke Iran, sekitar 80.000 telah digunakan," kata Biglari mengutip IRNA pada Sabtu, 14/03/20.Sekitar 70 laboratorium khusus coronavirus telah disahkan di negara tersebut, 50 di antaranya beroperasi dan sisanya akan mulai beroperasi dalam beberapa hari ke depan, jelasnya.Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memuji Iran yang mendirikan laboratorium selama tiga minggu, tambahnya.Sebuah tim ahli dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), mitra GOARN, RobertKoch Institute di Berlin dan Pusat Pengendalian Penyakit China menyokong misi dukungan dengan teknis tentang COVID-19 ke Iran pada 10 Maret 2020."Setelah lima hari pertemuan ekstensif dan kunjungan lapangan, kami melihat bahwa strategi dan prioritas Iran untuk mengendalikan COVID-19 berkembang ke arah yang benar, pendekatan terkoordinasi yang komprehensif sedang diterapkan, dan kerja keras sedang dilakukan terutama di bidang kasus manajemen, laboratorium, dan komunikasi risiko. Kami juga terkesan dengan keterlibatan dari sektor lain dari komunitas."Pejabat kesehatan dan petugas kesehatan jelas bekerja sangat keras, dan berkomitmen untuk mengendalikan wabah ini dan menyelamatkan nyawa."Pemerintah memanfaatkan sistem kesehatan nasional yang kuat dan kapasitas manajemen bencana untuk menanggapi wabah ini," kata Dr Richard Brennan, Direktur Darurat Regional WHO untuk Kawasan Mediterania Timur dan pemimpin tim misi.“Pertarungan melawan coronavirus di Republik Islam Iran sedang berlangsung, dan semua orang di negara ini terlibat dalam hal ini. Tindakan kesehatan masyarakat yang tepat dan tepat waktu yang diterapkan pada skala yang memadai akan membuat perbedaan", tegasnya.Kemajuan telah dibuat dalam meningkatkan jumlah laboratorium yang sekarang dapat menguji COVID-19 - lebih dari 30 laboratorium di seluruh negeri sekarang memiliki kapasitas dan setidaknya 20 laboratorium lagi akan ditambahkan.Sejauh ini, WHO telah menyediakan kit pengujian laboratorium yang cukup untuk menguji setidaknya 110.000 orang dan tujuh ton peralatan dan pasokan pelindung.Pencarian kontak sedang berkembang dan sanitarium baru telah dibuka di Tehran dan Qom untuk merawat mereka yang sedang pulih dari coronavirus, sehingga rumah sakit yang terbebani dapat mengalami dekongestasi. [IT/Onh]