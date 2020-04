Trump Instruksikan Angkatan Laut Untuk Menghancurkan Kapal Iran 'Jika Melecehkan' Kapal AS

IslamTimes- "Saya telah menginstruksikan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk menembak jatuh dan menghancurkan setiap dan semua kapal perang Iran jika mereka melecehkan kapal kami di laut," tulis Trump dalam tweet yang diposting pada Rabu pagi.

Presiden AS Donald Trump meningkatkan ancaman anti-Iran dengan mengklaim bahwa ia telah menginstruksikan Angkatan Laut AS untuk menghancurkan kapal-kapal Iran "jika mereka melecehkan" kapal-kapal AS di Teluk Persia."Saya telah menginstruksikan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk menembak jatuh dan menghancurkan setiap dan semua kapal perang Iran jika mereka melecehkan kapal kami di laut," tulis Trump dalam tweet yang diposting pada Rabu pagi.Saya telah menginstruksikan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk menembak jatuh dan menghancurkan setiap dan semua kapal perang Iran jika mereka melecehkan kapal kami di laut.- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 April 2020Perintah itu adalah reaksi pertama Trump terhadap konfrontasi baru-baru ini antara kapal perang AS dan kapal Iran di Teluk Persia.Trump memposting tweet ketika pemerintahannya berada di bawah tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya atas tanggapannya yang sangat dikritik terhadap pandemi coronavirus, mendorong saran bahwa pernyataan anti-Irannya mungkin dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian dari buruknya penanganan krisis di negara itu sendiri.Sebuah video yang dirilis oleh Garda Revolusi Islam Iran pada hari Minggu menunjukkan Angkatan Laut IRGC memperingatkan armada kapal perang AS di Teluk Persia ketika mereka mencoba mendekati perairan teritorial Iran.(IT/TGM)