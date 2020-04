WHO Menganggap Iran Sebagai Negara Kuat Dalam Sistem Perawatan Kesehatan 

IslamTimes- Selama banjir musim semi tahun lalu di Iran, semua orang menunggu epidemi penyakit menular sementara tidak ada satu kasus epidemi terjadi di Iran, Namaki mencatat merujuk pada pengamatan WHO.

Menyatakan bahwa Iran adalah negara dengan sistem jaringan layanan kesehatan yang unik di kawasan itu, Menteri Kesehatan mengatakan bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah lama mengakui Iran sebagai negara yang sukses dalam masalah kesehatan.Menteri Kesehatan dan Pendidikan Medis Iran Saeed Namaki mengatakan pada hari Jumat bahwa WHO tahu bahwa Iran memiliki banyak pengalaman berguna seperti memberantas polio, campak, tetanus, dan banyak penyakit menular lainnya.Selama banjir musim semi tahun lalu di Iran, semua orang menunggu epidemi penyakit menular sementara tidak ada satu kasus epidemi terjadi di Iran, Namaki mencatat merujuk pada pengamatan WHO.WHO menganggap Iran sebagai negara yang kuat di bidang sistem perawatan kesehatan, katanya, mencatat bahwa negara tersebut memiliki hubungan yang tulus dan dekat dengan badan internasional dalam pandemi tersebut.Dalam beberapa bulan terakhir, Iran telah mentransfer pengalamannya dalam perang melawan virus corona ke WHO, ungkapnya, seraya menambahkan bahwa negara itu juga menggunakan protokol yang diberikan oleh organisasi ini.Baik Iran maupun negara lain di dunia tidak mengetahui COVID-19, kata Namaki.Tidak ada yang cukup tahu tentang virus corona, dan inilah alasan mengapa seluruh dunia bergulat dengan virus ini, tambah menteri kesehatan Iran.(IT/TGM)