Oposisi Venezuela Menandatangani Kontrak $ 213 Juta dengan Silvercorp USA untuk Menumbangkan Maduro

Venezuelan President Nicolas Maduro.jpg

IslamTimes - Oposisi Venezuela pada Oktober 2019 menandatangani kontrak senilai $ 213 juta dengan perusahaan militer swasta Silvercorp USA untuk menggulingkan Presiden Nicolas Maduro, menurut dokumen yang diperoleh The Washington Post.

Surat kabar itu mengatakan bahwa dokumen itu telah disediakan oleh oposisi Venezuela sendiri dengan syarat bahwa salah satu lampiran harus dihapus.“Penasihat Penyedia Layanan akan memberi saran dan membantu Grup Mitra dalam merencanakan dan melaksanakan operasi untuk menangkap / menahan / menghapus Nicolas Maduro [dengan ini setelah“ Tujuan Utama ”], menghapus Rezim saat ini, dan menginstal Presiden Venezuela yang diakui secara mandiri [memproklamirkan diri] Presiden Juan Guaido,” dokumen 42 halaman itu berkata.Menurut publikasi itu, oposisi Venezuela harus membayar sekitar $ 213 juta kepada perusahaan untuk operasi itu.“Dana ini akan digunakan untuk pembelian peralatan komunikasi, perencanaan, dan perjalanan. Perkiraan total biaya proyek adalah 212.900.000, 00 USD untuk 495 hari,” ungkap dokumen itu.Makalah ini dikatakan telah ditandatangani oleh Sergio Vergara, anggota parlemen yang dikendalikan oposisi, dan Jordan Goudreau, CEO Silvercorp USA.Perwakilan Guaido sebelumnya telah membantah koneksi ke operasi tentara bayaran yang gagal.Pada hari Minggu, Menteri Dalam Negeri Venezuela Nestor Reverol mengatakan bahwa beberapa gerilyawan telah berusaha untuk menginvasi negara bagian utara La Guaira menggunakan kapal berkecepatan tinggi. Dia menambahkan bahwa delapan militan tewas dan dua lainnya ditangkap.Reverol menyatakan bahwa seseorang adalah agen dari US Drug Enforcement Administration [DEA], yang ditolak oleh DEA.Salah satu orang yang ditahan, warga negara AS Luke Denman, yang bekerja untuk Silvercorp USA, mengatakan selama interogasi bahwa tujuan kelompok itu adalah untuk merebut bandara Caracas dan mengendalikannya sampai Maduro diterbangkan ke Amerika Serikat. Pemerintah AS telah membantah memiliki koneksi ke tentara bayaran.Jordan Goudreau, pensiunan Green Baret dan CEO kontraktor keamanan swasta Silvercorp USA, mengklaim bahwa dia berada di balik upaya invasi, memposting pernyataan video YouTube pada hari Minggu. Menurut Goudreau, presiden Venezuela yang memproklamirkan diri sebagai 'presiden sementara' Juan Guaido menandatangani 8 halaman "layanan umum" dengan Silvercorp pada Oktober 2019, yang ditolak oleh tim pers Guaido pada sebuah pernyataan hari Senin.Sementara itu, Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengatakan pada hari Senin bahwa invasi maritim adalah "serangan teroris selama pandemi", dan bahwa pemerintahannya memiliki bukti bahwa para militan yang ditangkap telah dilatih di negara tetangga Kolombia dalam operasi yang didanai oleh Bogota dan Washington di upaya untuk membunuhnya. Namun, pemerintah Kolombia membantah tuduhan itu, menggambarkan tuduhan itu sebagai upaya untuk mengalihkan perhatian dari kekacauan internal yang sedang berlangsung di Venezuela.[IT/r]