Ketua: Parlemen Baru Iran Memandang Pembicaraan dengan AS 'Berbahaya'

Mohammad Baqer Qalibaf, Iran's new Parliament Speaker.jpg

IslamTimes - Parlemen Iran yang baru dibentuk menganggap negosiasi dengan Amerika Serikat sebagai sesuatu yang berbahaya, kata pembicara Mohammad-Baqer Qalibaf dalam pidato utama pertamanya di majelis pada hari Minggu (31/5).

Qalibaf, mantan komandan angkatan udara Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC), mengatakan agenda parlemen baru adalah untuk menyelesaikan pembalasan Iran atas pembunuhan Jenderal Qassem Soleimani oleh AS.Parlemen baru, katanya, "memandang perjuangan melawan arogansi global, baik tujuan ideologis maupun manfaat strategis, dan negosiasi dan kompromi dengan AS, yang merupakan poros arogansi global, tanpa hasil dan berbahaya"."Strategi kami dalam menghadapi teroris Amerika adalah menyelesaikan rantai balas dendam atas darah Martir Soleimani," tambah Qalibaf.Iran menanggapi pembunuhan teroris dengan tembakan peluru kendali berpresisi presisi yang memukul pangkalan militer AS di Irak - dalam sebuah langkah yang digambarkan oleh Pemimpin Revolusi Islam Ayatullah Seyyed Ali Khamenei hanya sebagai "tamparan di wajah" Washington.Qalibaf mengatakan, "Pekerjaan yang dimulai dengan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada pangkalan Ain al-Asad dan dilanjutkan dengan menghancurkan kekekalan Amerika yang berlubang akan diselesaikan dengan pengusiran penuh tentara teroris AS dari wilayah tersebut."Jenderal Soleimnai, yang memimpin Pasukan Quds IRGC, dibunuh pada 3 Januari oleh AS di Irak, di mana ia dipandang sebagai kekuatan pendorong di belakang pertempuran yang menyebabkan jatuhnya kelompok teroris Daesh.Pada dini hari 8 Januari, Iran meluncurkan beberapa rudal di pangkalan udara Ain al-Assad di Provinsi Anbar Irak dan fasilitas militer Amerika lainnya di ibukota regional Kurdistan, Erbil, sebagai pembalasan atas tindakan teroris AS.Presiden AS Donald Trump awalnya mengatakan tidak ada orang Amerika yang terluka dalam serangan rudal itu, tetapi Pentagon harus merevisi angka-angkanya beberapa kali, terakhir mengatakan 109 tentara AS menderita cedera otak traumatis.[IT/r]