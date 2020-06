Putin: Protes AS Tunjukkan Krisis Internal yang 'Mendalam'

Vladimir Putin, Presiden Rusia.jpg

IslamTimes - Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada hari Minggu (14/6) bahwa protes anti-rasisme AS adalah tanda krisis mendalam di negara itu, dalam komentar pertamanya tentang situasi tersebut.

"Apa yang terjadi adalah tanda dari beberapa krisis internal yang mendalam," kata Putin dalam sebuah wawancara dengan televisi Rossiya 1, yang diminta untuk mengomentari peristiwa di AS dalam beberapa hari terakhir.Dia mengaitkan kerusuhan itu dengan pandemi coronavirus, dengan mengatakan: “Ini menunjukkan ada masalah. Hal-hal yang berhubungan dengan pertarungan dengan coronavirus telah menyoroti masalah umum.”Saluran televisi Rusia telah memposting kutipan dari wawancara, yang akan disiarkan pada Minggu (14/6) malam penuh, yang disebut wawancara pertama Putin sejak dimulainya pandemi.Dia membandingkan situasi virus di AS dan Rusia, dengan mengatakan bahwa "sementara kita keluar dari situasi virus korona terus dengan kerugian minimal, Insya Allah, di Amerika itu tidak terjadi seperti itu."Rusia pada hari Minggu mengkonfirmasi 8.835 kasus virus baru, sehingga totalnya menjadi 528.964, tertinggi ketiga di dunia, sementara AS memiliki jumlah kasus terbesar sejauh ini di 2,07 juta.Putin mengkritik kurangnya kepemimpinan yang kuat pada situasi virus di AS, mengatakan bahwa "presiden mengatakan kita perlu melakukan ini dan itu tetapi gubernur di suatu tempat mengatakan kepadanya ke mana harus pergi.""Saya pikir masalahnya adalah bahwa kepentingan kelompok, kepentingan partai ditempatkan lebih tinggi daripada kepentingan seluruh masyarakat dan kepentingan rakyat."Di Rusia, "Saya ragu siapa pun di pemerintahan atau daerah akan mengatakan 'kami tidak akan melakukan apa yang dipemerintahkan, apa yang dikatakan presiden, kami pikir itu salah,'" kata Putin tentang strategi virus.[IT/r]