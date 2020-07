Kepala Staf: Iran akan Tanggapi Kata-kata Kasar dan Retorika AS

Islam Times - Kepala Staf Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran Mayor Jenderal Mohammad Bagheri mengatakan bahwa Iran akan terus menanggapi kata-kata kasar dan retorika AS.

Pernyataan itu diutarakannya dalam pertemuan yang diadakan antara Kepala Staf Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran, Mayor Jenderal Mohammad Bagheri dan Menteri Pertahanan Suriah Jenderal Ali Abdullah Ayyoub. Kedua belah pihak membahas situasi di Suriah dan menekankan pentingnya penarikan pasukan asing yang memasuki negara itu secara ilegal."Iran akan memperkuat sistem pertahanan udara Suriah yang sesuai dengan memperkuat kerja sama militer antara kedua negara, kata Bagheri.Terkait dengan posisi Turki, Bagheri mengarakan, Turki sedikit menunda untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang dicapai di Astana untuk penarikan kelompok-kelompok teroris dari Suriah."Turki harus tahu bahwa masalah keamanan negara dapat diselesaikan melalui negosiasi dan pemahaman dengan pihak Suriah, bukan melalui kehadiran militer di tanah Suriah", tambahnya.Bagheri melanjutkan, orang-orang dan negara-negara di kawasan itu tidak menyambut kehadiran Amerika Serikat."Iran akan terus menanggapi kata-kata kasar dan retorika AS", tegasnya.Perjanjian yang ditandatangani kedua negara diharapkan akan meningkatkan keinginan kerja sama untuk melawan tekanan AS, ia menambahkan.Sementara Ali Abdullah Ayyoub, mengatakan, AS tidak akan ragu jika mampu membawa Iran, Suriah, dan Perlawanan bertekuk lutut.Merujuk pada sanksi AS terhadap Suriah, ia menambahkan, hukum Caesar pertikaian dengan Suriah dalam menyediakan makanan, obat-obatan, dan makanan untuk anak-anak mereka, dan Suriah berusaha menangani konsekuensi dari undang-undang ini.Dia mencatat, rezim Israel adalah mitra AS dalam perang melawan Suriah dan kelompok-kelompok teroris adalah bagian dari agresi Israel.Tentara Suriah tidak diragukan lagi akan menang, tegasnya.Kepala Staf Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran Mayor Jenderal Mohammad Bagheri meninggalkan Tehran ke Damasus untuk mengadakan pembicaraan dengan para pejabat senior Suriah.Jenderal Mohammad Bagheri juga bertemu dan mengadakan pembicaraan dengan Presiden Bashar al-Assad di Damaskus pada hari Kamis. Dalam pertemuan itu, Presiden Suriah menyatakan puas dengan hasil pertemuan bilateral antara pejabat Iran dan Suriah dan penandatanganan nota kerja sama militer dan teknis antara kedua negara.[IT/Onh/Ass]