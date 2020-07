Departemen Luar Negeri AS Tegur Duta Besar untuk Lebanon

Dorothy Shea, US State Department reprimanded the ambassador to Lebanon.jpg

Islam Times - Departemen Luar Negeri AS menegur duta besar untuk Libanon Dorothy Shea atas krisis diplomatik baru-baru ini yang mengakibatkan pemanggilannya untuk tampil di hadapan menteri luar negeri Lebanon Nassif Hitti, harian Libanon Al-Akhbar melaporkan.

Kementerian luar negeri Libanon memanggil Shea setelah dia menyampaikan sejumlah pernyataan provokatif yang menghasut Lebanon terhadap Perlawanan Hizbullah.Dalam konteks yang sama, Hakim Masalah Darurat Mohammad Mazeh mengeluarkan keputusan yang melarang diplomat AS membuat pernyataan melalui media.Al-Akhbar menambahkan bahwa kedutaan AS berusaha membatalkan panggilan pengadilan yang dilihat oleh Departemen Luar Negeri sebagai tanda kelemahan bagi AS, menunjukkan bahwa banyak upaya yang dilakukan untuk menunda penunjukan gagal karena penolakan Hitti.Di bawah Menteri Luar Negeri untuk Urusan Politik, David Hale juga menegur Shea karena salah mengatur arsip dan menganggap bahwa dia harus mebiarkan rakyat Lebanon yang berselisih dengan Pengadilan dan Hizbullah."Dia seharusnya tidak memimpin dalam hal ini dan membiarkan mempermalukan posisi AS menjadi hal yang mudah," kata Shea, menurut Al-Akhbar.[IT/r]