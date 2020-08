Rusia: Proposal AS Jelas Melanggar Res. 2231 

IslamTimes- Kami secara konsisten menentang upaya untuk memaksakan melalui "embargo senjata" Dewan Keamanan PBB terhadap Iran. Prosedur persetujuan kasus per kasus untuk transfer senjata ke dan dari Iran dalam resolusi DK PBB 2231 (2015) tidak terkait dengan hak Iran untuk mengembangkan program nuklir damai, juga tidak tunduk pada persyaratan lain. Sejak awal ini bersifat sementara, diperkenalkan tepat untuk jangka waktu lima tahun dan tidak pernah dimaksudkan untuk diperpanjang.

Misi Permanen Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat dalam sebuah pernyataan bahwa proposal AS untuk memperpanjang embargo senjata Iran jelas merupakan pelanggaran terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231.PBB telah menolak rancangan resolusi AS tentang perpanjangan embargo senjata terhadap Iran dengan hanya dua suara yang mendukung. Rusia memberikan suara menentang resolusi tersebut, bersama dengan China, dan mengeluarkan pernyataan tentang masalah tersebut.Berikut adalah teks lengkap dari pernyataan tersebut yang dipublikasikan dalam layanan pers misi Rusia untuk PBB:Kami secara konsisten menentang upaya untuk memaksakan melalui "embargo senjata" Dewan Keamanan PBB terhadap Iran. Prosedur persetujuan kasus per kasus untuk transfer senjata ke dan dari Iran dalam resolusi DK PBB 2231 (2015) tidak terkait dengan hak Iran untuk mengembangkan program nuklir damai, juga tidak tunduk pada persyaratan lain. Sejak awal ini bersifat sementara, diperkenalkan tepat untuk jangka waktu lima tahun dan tidak pernah dimaksudkan untuk diperpanjang.Kami terus melanjutkan dengan asumsi bahwa tidak ada alasan hukum, atau alasan lain untuk meninjau pendekatan tersebut.Selain itu, usulan AS merupakan pelanggaran yang jelas terhadap Annex B resolusi Dewan Keamanan PBB 2231, yang dengan jelas menetapkan bahwa satu-satunya cara yang sah untuk merevisi timeline untuk rezim transfer senjata yang disebutkan di atas adalah keputusan konsensus dari Komisi Gabungan JCPOA. Namun, AS kehilangan hak untuk menggunakan instrumen ini karena secara sengaja menarik diri dari Rencana pada tahun 2018 dan tidak pernah merahasiakannya.Rusia tetap berkomitmen penuh pada JCPOA. Adopsi pada tahun 2015 merupakan pencapaian politik dan diplomatik penting yang membantu mencegah ancaman konflik bersenjata dan memperkuat non-proliferasi nuklir.Kami sangat yakin bahwa ada alternatif selain ancaman dan pemerasan, konfrontasi, dan paksaan. Solusi yang dapat diterima bersama terletak di bidang tindakan multilateral yang mempertimbangkan masalah keamanan yang sah dari semua pemain regional. Ini adalah waktu yang tepat untuk meluncurkan dialog regional yang luas yang merangkul semua pihak yang berkepentingan untuk mengurangi ketegangan dan mencari keputusan pragmatis berdasarkan kompromi. Semua masalah dapat diatasi jika kita memperlakukan posisi satu sama lain dengan perhatian dan tanggung jawab, sambil bertindak dengan hormat dan dalam semangat kolektif.(IT/TGM)