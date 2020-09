Rusia Tidak Takut akan Sanksi AS Atas Kesepakatan Senjata Dengan Iran

IslamTimes- “Ini tidak akan mempengaruhi kebijakan kami dengan cara apapun. Kerja sama kita dengan Iran ada banyak segi, kerja sama pertahanan akan maju tergantung kebutuhan dan kemauan kedua negara, ”tambahnya.

Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov mengatakan bahwa Moskow tidak takut akan potensi sanksi AS atas kesepakatan senjata dengan Iran.Menurut TASS, Dia membuat pernyataan pada hari Senin, mencatat, "Kami tidak takut dengan sanksi AS, kami terbiasa dengannya."“Ini tidak akan mempengaruhi kebijakan kami dengan cara apapun. Kerja sama kita dengan Iran ada banyak segi, kerja sama pertahanan akan maju tergantung kebutuhan dan kemauan kedua negara, ”tambahnya.Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengklaim Sabtu malam bahwa AS telah menerapkan kembali sanksi PBB terhadap Iran. Para menteri luar negeri dari tiga negara Eropa, yang dikenal sebagai E3, menegaskan kembali komitmen penuh mereka terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 dalam pernyataan bersama sebagai tanggapan atas klaim AS yang mengembalikan sanksi PBB terhadap Iran.Di bawah kesepakatan nuklir 2015 yang dibuat Iran dengan enam negara besar - Inggris, China, Prancis, Jerman, Rusia, dan AS - embargo senjata konvensional PBB akan berakhir pada 18 Oktober.AS, yang membatalkan kesepakatan itu pada Mei 2018, mengklaim telah memicu "pengembalian", atau dimulainya kembali, semua sanksi PBB terhadap Iran, termasuk embargo senjata.(IT/TGM)