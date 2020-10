Komandan Pasukan Quds Iran Memperingatkan Tehran 'Pasti' Akan Membalas Pembunuhan Soleimani oleh AS

Major General Qassem Suleimani, Iran’s Quds Force Chief.jpg

IslamTimes - Wakil Komandan Pasukan Quds Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Mohammad Reza Fallahzadeh telah memperingatkan "penjahat AS" bahwa Iran "pasti" akan membalas pembunuhan komandan Pasukan Quds, Jenderal Qasem Soleimani, serta orang lain yang dibunuh oleh pasukan Amerika..

Sebelumnya, Politico melaporkan, mengutip sumber intelijen anonim, bahwa Tehran sedang mencari opsi untuk membalas pembunuhan Jenderal Iran Qasem Soleimani. Menurut outlet media, duta besar AS untuk Afrika Selatan mungkin menjadi target potensial.Komandan tersebut melanjutkan untuk meyakinkan musuh negara bahwa pembunuhan komandan dan pasukan Iran tidak akan memaksa Tehran mundur atau meninggalkan tujuannya.Pernyataan Reza Fallahzadeh sejalan dengan peringatan sebelumnya dari Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, yang mengatakan bahwa Iran tidak akan pernah lupa bahwa AS membunuh Soleimani, bersumpah bahwa Tehran "pasti akan memberikan pukulan timbal balik kepada Amerika".Jenderal Pasukan Quds Qasem Soleimani tewas dalam serangan udara AS ketika mobilnya meninggalkan Bandara Internasional Baghdad pada 3 Januari 2020. Soleimani telah tiba di negara itu dalam misi diplomatik rahasia dalam upaya untuk memperbaiki hubungan Iran dengan Arab Saudi.AS mengklaim telah membunuh Soleimani setelah menerima intelijen bahwa dia merencanakan serangan terhadap Kedutaan Besar AS di wilayah tersebut, tetapi gagal untuk memberikan bukti atas klaim tersebut.Tindakan Washington memicu kekhawatiran bahwa perang skala penuh mungkin meletus sebagai akibatnya, tetapi tanggapan awal Tehran terbatas pada serangan rudal di pangkalan di Irak yang menampung pasukan Amerika, yang mengakibatkan cedera di antara prajurit AS, tetapi tidak ada korban jiwa.Sejak itu, pihak berwenang Iran telah berulang kali meyakinkan bahwa "buku itu tidak ditutup" untuk membalas pembunuhan Soleimani. Wakil Komandan Urusan Politik IRGC Yadollah Javani menjelaskan pada Agustus 2020 bahwa Tehran tidak membunuh satu pun kepala militer AS sebagai tindakan balas dendam untuk Soleimani hanya karena "tidak mungkin menemukan siapa pun yang sama berharganya" di antara petinggi Amerika.[IT/r]