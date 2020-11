Trump Mengatakan Dia Akan Meninggalkan Kantor jika Kemenangan Biden Sudah Dikonfirmasi

President Donald Trump -.jpg

IslamTimes - Presiden Donald Trump mengatakan pada hari Kamis (26/11) bahwa dia akan meninggalkan Gedung Putih jika Electoral College mengesahkan Demokrat Joe Biden sebagai pemenang dalam pemilihan presiden 2020.

Dia menambahkan, jika Electoral College memilih Biden, itu akan menjadi "kesalahan".Ketika ditanya apakah dia akan mengosongkan kediaman presiden pada Hari Pelantikan, 20 Januari 2021, jika Biden disertifikasi sebagai pemenang, Trump mengatakan kepada wartawan, “Tentu saya akan (pergi) dan Anda tahu", bagaimanapun, mencatat bahwa "itu akan menjadi hal yang sangat sulit untuk mengakui".Presiden juga mengkritik sistem pemilu AS, dengan mengatakan itu mirip dengan negara berkembang. “Kita seperti negara Dunia Ketiga”, katanya.Trump sekarang akan melakukan perjalanan ke Georgia, mungkin pada hari Sabtu (28/11), untuk berkampanye bagi kandidat Senat AS dari Partai Republik. Negara bagian mengadakan pemilihan putaran kedua Senat pada 5 Januari 2020. Pemilihan putaran kedua di Georgia akan sangat penting dalam memutuskan partai mana yang akan mengendalikan Senat AS.Saat ini, media besar memproyeksikan Biden sebagai presiden terpilih. Namun, Presiden Trump menentang proyeksi ini, dengan mengatakan bahwa pemilihan itu "dicurangi" oleh Demokrat untuk mendukung kandidat mereka. Kampanyenya telah mengajukan banyak tuntutan hukum di negara bagian di mana mereka mengira kecurangan dan penyimpangan pemilu massal dapat terjadi.“Ini adalah pemilu yang kami menangkan dengan mudah, kami menang banyak,” kata Trump. “Seluruh dunia sedang mengawasi kita, seluruh dunia sedang menyaksikan Amerika Serikat dan tidak dapat membiarkan mereka lolos begitu saja”.Dalam kontak telepon ke audiensi publik di Pennsylvania, Trump mengatakan dia memiliki semua bukti yang diperlukan untuk merebut kembali kemenangan pemilu dan hanya membutuhkan hakim netral untuk mendengarkan dengan baik argumennya. Pengadilan negara bagian Pennsylvania memutuskan pada hari yang sama bahwa "tindakan lebih lanjut" pada sertifikasi hasil pemilu 2020 harus ditunda.Namun, politisi berpendapat bahwa tindakan tersebut tidak efektif, karena pejabat Pennsylvania telah mensertifikasi Biden sebagai pemenangnya.Selain Pennsylvania, Michigan, Nevada, dan Georgia sejauh ini telah mengesahkan hasil pemilu mereka untuk mendukung Biden. Sertifikasi di negara bagian lain belum diumumkan.Sambil berjanji akan terus memperjuangkan hasil yang sah, pemerintahan Trump menyoroti proses transfer kekuasaan ke Joe Biden, setelah Administrasi Layanan Umum (GSA) memberi tahu mantan wakil presiden bahwa transisi politik secara resmi dapat dimulai. Biden mengatakan bahwa penjangkauan pemerintahan Trump tentang proses transisi telah "tulus" setelah Gedung Putih memberinya akses ke briefing intelijen harian presiden AS.Sementara itu, Biden telah mengumumkan pilihannya untuk jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan mendatang, yang sebagian besar adalah mantan pejabat era Obama yang pernah bekerja sama dengan Biden selama masa jabatannya sebagai wakil presiden AS. Dia juga menguraikan fokus politiknya selama hari-hari pertamanya menjabat, yang terutama akan berkaitan dengan tanggapan terhadap COVID-19 dan kepentingan keamanan nasional.Sementara pemenang resmi dalam pemilu belum disertifikasi, media dan ahli berspekulasi bahwa jika dia kalah, Trump kemungkinan besar akan mencalonkan diri lagi pada tahun 2024. Sebuah survei yang dilakukan oleh Politico mengungkapkan bahwa Trump akan memenangkan Partai Republik pencalonan presiden jika dia mengumumkan pencalonannya kembali dalam empat tahun.Electoral College akan bertemu pada 14 Desember untuk memilih presiden Amerika Serikat berikutnya.[IT/r]