Laporan: Kelompok kapal induk Nimitz kembali ke Teluk Persia, Tidak Terkait dengan Pembunuhan Ilmuwan Iran

USS Nimitz transits the Strait of Hormuz.jpg

IslamTimes - Sebuah kapal induk AS dan kapal perang lainnya sedang menuju ke Teluk Persia untuk meningkatkan penarikan pasukan di wilayah tersebut, seorang sumber pertahanan mengatakan kepada CNN, bersikeras bahwa penempatan itu tidak terkait dengan pembunuhan seorang ilmuwan top Iran baru-baru ini.

Kelompok serang kapal induk Nimitz - dipimpin oleh kapal induk USS Nimitz dan didukung oleh beberapa kapal perusak berpeluru kendali - akan segera melanjutkan operasi di wilayah Teluk Persia, Barbara Starr dari CNN melaporkan pada hari Jumat (27/11), mengutip seorang pejabat Pentagon yang tidak disebutkan namanya.Kapal-kapal itu akan memberikan "dukungan tempur dan perlindungan udara saat pasukan AS menarik diri dari Irak dan Afghanistan" pada pertengahan Januari di bawah perintah dari Presiden Donald Trump, memindahkan persenjataan yang cukup besar ke wilayah itu hanya beberapa bulan sebelum dia akan meninggalkan jabatannya.Pejabat itu mengatakan langkah itu diputuskan sebelum datang berita tentang pembunuhan seorang ilmuwan nuklir Iran terkemuka. Tetapi pergerakan pasukan AS adalah pesan pencegahan yang meningkat ke Iran terlepas dari kata pejabat itu- Barbara Starr (@barbarastarrcnn) 27 November 2020Pejabat itu menambahkan, bagaimanapun, bahwa gerakan itu diputuskan sebelum muncul berita tentang pembunuhan ilmuwan di luar ibu kota Iran pada Jumat (27/11) pagi, menunjukkan bahwa peristiwa tersebut tidak ada hubungannya. Meskipun demikian, mereka mengatakan pengerahan itu akan mengirim "pesan pencegahan yang meningkat" ke Republik Islam, yang telah berjanji akan memberikan tanggapan "keras" terhadap pembunuhan tersebut.Kelompok penyerang Nimitz meninggalkan Teluk Persia awal bulan ini untuk melakukan latihan di Samudra Hindia bersama Australia, India, dan Jepang - yang membentuk koalisi keamanan informal yang dikenal sebagai "Quad". Dengan selesainya latihan itu, kapal perang AS sekarang akan kembali ke halaman belakang Iran, di mana Washington telah mempertahankan kehadiran yang signifikan selama masa jabatan Trump.Terlepas dari jaminan pejabat pertahanan bahwa gerakan kelompok Nimitz tidak terkait dengan pembunuhan tersebut, utusan Tehran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan bahwa negaranya akan menanggapi setiap "tindakan petualangan" oleh Washington atau Tel Aviv, berjanji untuk mengambil "semua tindakan yang diperlukan untuk membela rakyatnya dan mengamankan kepentingannya. "[IT/r]