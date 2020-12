Humas: Kesepakatan Maroko-Israel: Lebih Banyak Bangsa Arab Akan Segera Meresmikan Hubungan Dengan Negara Yahudi

IslamTimes - Maroko telah bergabung dengan Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, dan Sudan dalam meresmikan hubungan dengan Zionis Israel di bawah prakarsa Abraham Accords yang diluncurkan oleh pemerintahan Trump awal tahun ini.

Humas Israel Avigdor Eskin telah menjelaskan mengapa kesepakatan itu memiliki potensi politik dan ekonomi yang besar bagi negara Afrika Utara dan Zionis Israel itu.Rabat telah setuju untuk menormalisasi hubungan diplomatik dengan Zionis Israel menjadi negara Arab keempat yang mencapai kesepakatan damai dengan negara Yahudi itu dalam empat bulan.Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Sudan sebelumnya meresmikan hubungan dengan Israel dalam kerangka Perjanjian Abraham yang ditengahi oleh Washington."Terobosan bersejarah lainnya hari ini! Dua sahabat kita Zionis Israel dan Kerajaan Maroko telah menyetujui hubungan diplomatik penuh - sebuah terobosan besar untuk perdamaian di Timur Tengah", Donald Trump tweet pada 10 Desember, mengumumkan bahwa AS mengakui Maroko klaim atas Sahara Barat sebagai bagiannya.Pengumuman tersebut bertepatan dengan hari pertama Hanukkah, sebuah festival Yahudi yang memperingati rededikasi Bait Suci Kedua di Yerusalem selama Pemberontakan Makabe (167 - 160 SM)."Pada Hanukkah ini, cahaya perdamaian tidak pernah bersinar lebih terang dari hari ini di Timur Tengah", kata Netanyahu memuji perkembangan tersebut, seperti dikutip dari The Times of Israel.Peta Politik Timur Tengah Berubah Dengan Cepat "Ini adalah perkembangan besar yang membuat seluruh peta politik Timur Tengah berbeda," kata Avigdor Eskin, humas dan komentator politik Zionis Israel."Tapi Maroko telah lama bersahabat dengan Zionis Israel. Ada mitos surga bagi orang Yahudi di negara-negara Arab. Dalam banyak kasus, ini jauh dari kenyataan, tapi Maroko adalah contoh hidup berdampingan yang baik.Meskipun hampir semua orang Yahudi telah meninggalkan negara untuk Zionis Israel, kebanyakan dari mereka membawa kenangan indah dan mereka meneruskannya kepada keturunan mereka ".Ada sekitar setengah juta orang Yahudi di Zionis Israel saat ini dengan akar Maroko, menurut humas Zionis Israel, yang mencatat bahwa komunitas ini membantu menjalin hubungan baik antar negara.Meskipun Maroko tidak mengakui Zionis Israel sebagai negara pada tahun 1948, namun tetap mempertahankan hubungan rahasia dengan negara Yahudi selama beberapa dekade termasuk kerjasama strategis dan militer bilateral di bawah Raja Maroko Hassan II dan penerusnya."Maroko dibuka untuk orang Zionis Israel selama beberapa dekade dan semua turis datang dari sana dengan kesan yang baik dan hangat", kata Eskin. "Meskipun kami tahu tentang keberadaan Muslim radikal di sana, kami melihat bahwa pendekatan damai telah berhasil".[IT/r]