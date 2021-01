Iran Mengeluarkan Pemberitahuan Interpol untuk 48 Pejabat AS Termasuk Trump

US President Donald Trump,.jpg

IslamTimes – Iran mengajukan permintaan untuk mengeluarkan 'Red Notice' terhadap Trump dan beberapa penjahat lainnya diajukan ke Interpol.

"Permintaan untuk mengeluarkan 'Red Notice' bagi 48 orang yang terlibat dalam pembunuhan Martir Qassem Suleimani, termasuk Presiden AS, serta komandan dan pejabat di Pentagon dan pasukan di wilayah tersebut, diserahkan kepada Interpol," kata Judiciary Juru bicara Gholam Hussein Esmaeili dalam presser mingguannya pada hari Selasa (5/1)."Kasus kejahatan teroris yang menyebabkan Suleimani dan rekan-rekannya mati syahid di hari-hari awal insiden itu diajukan ke Pengadilan Khusus untuk Urusan Internasional di Tehran," tambahnya, sambil berkata, "Sebuah penyelidikan komprehensif telah dilakukan terhadap operasi yang mengarah ke kemartiran Suleimani. ""Pelaku telah diidentifikasi dan 48 orang yang terlibat dalam insiden tersebut, termasuk presiden AS yang merupakan pelaku utama, serta komandan dan pejabat di Pentagon dan pasukan di wilayah tersebut, telah diidentifikasi," kata Esmaeili.Dia mencatat bahwa Iran mengajukan permintaan untuk mengeluarkan 'Pemberitahuan Merah' untuk para pelakunya.Pasukan teroris AS membunuh Letnan Jenderal Qassem Suleimani, yang merupakan salah satu tokoh kunci dalam perang melawan terorisme di Suriah dan Irak dalam beberapa tahun terakhir, dan Abu Mahdi al-Muhandis, orang kedua dalam komando pro-pemerintah Irak, Unit Mobilisasi Populer [PMU] dalam serangan udara yang diperintahkan oleh Presiden AS Donald Trump di bandara internasional Baghdad pada 3 Januari 2020.[IT/r]