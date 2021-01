Senat AS Menolak Tawaran untuk Membatalkan Hasil Pemilu Pennsylvania

US Senate Votes Down Bid to Overturn Pennsylvania Election Results.jpg

IslamTimes - Sebelumnya, pengunjuk rasa Trump menyerbu gedung Capitol AS, menghancurkan properti dan merebut ruang rotunda, ketika Kongres mencoba untuk mengesahkan hasil kemenangan presiden dari Partai Demokrat Joe Biden.

Kongres AS telah melanjutkan sesi untuk mengesahkan hasil presiden 3 November setelah mengamankan Capitol AS diserbu oleh pengunjuk rasa pada Rabu (6/1) pagi.Pengawal Nasional Washington, DC dikerahkan untuk memperkuat penegakan hukum setempat yang bekerja untuk memulihkan ketertiban di Capitol AS, kata juru bicara Pentagon Jonathan Hoffman dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu.Mimbar untuk peresmian dan rotunda gedung Capitol AS diambil di bawah kendali para pengunjuk rasa, seorang koresponden Sputnik melaporkan dari tempat kejadian.Bentrokan sesekali antara pengunjuk rasa dan polisi terjadi di dekat gedung, polisi menggunakan gas air mata lagi. [IT/r]