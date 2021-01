Abbas: Palestina Akan Menggelar Pemilu Pertama Sejak Kemenangan Hamas 15 Tahun Lalu

Palestinians, to hold first elections since Hamas victory 15 years ago.jpg

IslamTimes - Awal pekan ini, Menteri Pertahanan Zionis Israel Benny Gantz membuat langkah langka untuk menyetujui ratusan izin bangunan Palestina saat ia secara bersamaan menyetujui 800 proyek konstruksi pemukim Israel baru di Tepi Barat.

Pada hari Jumat (15/1), Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengumumkan bahwa pemilihan baru akan diadakan akhir tahun ini.Itu akan menjadi pemilihan Palestina pertama sejak 2006, ketika Hamas, sebuah kelompok yang dianggap sebagai organisasi teroris oleh Israel dan banyak negara Barat, memenangkan suara di Gaza dan membangun kendali atas eksklaf tersebut.Abbas mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa "perlu untuk mempercepat diadakannya dialog nasional yang komprehensif di mana semua faksi Palestina berpartisipasi tanpa kecuali," menurut Times of Israel.Mukhaymar Abu Saada, seorang profesor ilmu politik di Universitas Al-Azhar Gaza, mengatakan kepada Times, "Dekrit tersebut menunjukkan bahwa kami telah memasuki tingkat keseriusan baru dalam hal kesediaan untuk mengadakan pemilihan."Masih banyak yang harus dipilah tentang proses pemilihan - subjek yang telah merusak lebih dari satu upaya untuk menyelenggarakan pemilihan di masa lalu - tetapi, menurut rencana Abbas, putaran pertama pemungutan suara akan berlangsung pada 22 Mei, di yang akan dipilih oleh warga Palestina di Yerusalem Timur, Tepi Barat, dan Gaza untuk anggota Dewan Legislatif Palestina.Putaran kedua akan berlangsung pada 7 Juli, untuk presiden Otoritas Palestina, dan putaran ketiga untuk Dewan Nasional Palestina pada 31 Agustus.Beberapa hal yang harus disortir termasuk bagaimana keamanan akan disediakan di tempat pemungutan suara, kesepakatan untuk tidak melakukan penangkapan politik, dan pembentukan dewan pemilihan independen yang dapat diterima oleh semua pihak.Sebuah jajak pendapat oleh Pusat Penelitian Kebijakan dan Survei Palestina yang dilakukan beberapa minggu lalu menemukan bahwa jika pemilihan diadakan besok, 38% pemilih akan memilih Fatah sementara 34% akan memilih Hamas.Abbas kemungkinan akan kalah dari pemimpin Hamas Ismail Haniyeh, yang akan memenangkan 50% suara dibandingkan dengan 43% petahana, menurut survei tersebut.Namun, kecil kemungkinannya bahwa Hamas akan dapat membangun kendali utama di Tepi Barat, yang dipisahkan dari Gaza oleh wilayah Israel.Pada Mei 2020, Abbas membatalkan perjanjian keamanan yang ada dengan Israel yang dibuat berdasarkan proses perdamaian Oslo sebagai tanggapan atas inisiatif Israel untuk mencaplok bagian tambahan Tepi Barat, tetapi melanjutkan kerja sama pada November 2020.Menurut New York Times, hal itu didorong dengan "lega" setelah terpilihnya Presiden AS terpilih Joe Biden, karena Presiden AS Donald Trump telah mendukung rencana ekspansi Israel di masa lalu.Kemenangan Hamas tahun 2006 datang setelah perjuangan militan selama bertahun-tahun yang berhasil memaksa 8.000 pemukim Zionis Israel untuk mengungsi dari Jalur Gaza.Pemerintah persatuan berikutnya yang didirikan dengan Fatah di Jalur Gaza runtuh segera setelah pemilihan, dan Fatah meninggalkan dalam kendali Tepi Barat dan Organisasi Pembebasan Palestina. Abbas mendominasi ketiganya.Sejak pemilu 2006, Tel Aviv secara teratur mengebom dan menyerang Jalur Gaza, sementara berbagai kelompok militan meluncurkan roket dan balon pembakar ke wilayah Israel, yang sebagian besar ditembak jatuh oleh rudal pertahanan udara Israel.Pada tahun 2007, Zionis Israel memulai blokade total terhadap Gaza, termasuk perdagangan dan perjalanan, listrik, dan pengiriman perbekalan lainnya, yang memiliki efek bencana pada kualitas hidup di wilayah tersebut dan menimbulkan tuduhan praktik apartheid dan julukannya sebagai “Penjara terbuka terbesar di dunia.”[IT/r]