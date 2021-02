'AS, UE Perlu Mendapatkan Kembali Kepercayaan Iran Dengan Memperbaiki Kesalahan Masa Pada JCPOA'

IslamTimes- Berbicara di Teheran pada hari Senin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Saeed Khatibzadeh menolak tawaran Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk menengahi antara Iran dan AS dalam menegosiasikan kembali Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).

Iran mengatakan penandatangan Eropa untuk kesepakatan nuklir 2015 dan pemerintah AS saat ini memiliki dua opsi, baik untuk menjauhkan diri dari pendekatan masa lalu mereka menuju kesepakatan multilateral atau terus menempuh jalan yang salah yang sama.Berbicara di Teheran pada hari Senin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Saeed Khatibzadeh menolak tawaran Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk menengahi antara Iran dan AS dalam menegosiasikan kembali Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).“Eropa dan pemerintah AS saat ini harus secara serius menjauhkan diri dari masa lalu dan menunjukkan bahwa mereka adalah pihak yang dapat diandalkan untuk JCPOA, karena kepercayaan kami telah rusak total setelah kami melihat ketidakpatuhan mereka, atau mengikuti jalur sebelumnya. Pendirian kami telah diklarifikasi di tingkat tertinggi oleh Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, ”ujarnya.Ayatollah Khamenei mengatakan pada hari Minggu bahwa keputusan "final dan tidak dapat diubah" Teheran akan kembali mematuhi kesepakatan nuklir 2015 hanya jika Washington sepenuhnya mencabut sanksi terhadap Republik Islam itu."Jika mereka ingin Iran kembali pada komitmennya, mereka harus sepenuhnya mencabut semua sanksi dalam tindakan, dan tidak hanya dalam kata-kata atau di atas kertas," kata Pemimpin dalam pidato yang disiarkan televisi kepada komandan angkatan udara.(IT/TGM)